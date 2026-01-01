Κατοχυρώστε το όνομα τομέα σας .biz

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.biz

Σχετικά με το domain .biz

Μια γρήγορη επισκόπηση που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε και να καταχωρίσετε ένα domain .biz

Τι είναι ένα domain .biz;

Το .biz domain είναι ένα γενικό domain ανώτατου επιπέδου που δημιουργήθηκε για επαγγελματική χρήση. Χρησιμοποιείται ευρέως από εταιρείες, επιχειρηματίες και ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου που αναζητούν ένα σαφές, επιχειρηματικό όνομα.

Σε ποιον απευθύνεται ένα domain .biz;

Ένα domain .biz είναι κατάλληλο για ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, νεοσύστατες επιχειρήσεις, συμβούλους και έργα ηλεκτρονικού εμπορίου που επικεντρώνονται στην εμπορική δραστηριότητα. Βοηθά στην προβολή μιας παρουσίας που δίνει προτεραιότητα στις επιχειρήσεις για επαγγελματικές υπηρεσίες και εταιρικούς ιστότοπους.

Γιατί να επιλέξετε ένα domain .biz;

Ένα domain .biz σηματοδοτεί με σαφήνεια έναν ιστότοπο που επικεντρώνεται στις επιχειρήσεις, βοηθώντας τους επισκέπτες να εντοπίζουν γρήγορα τι προσφέρετε. Υποστηρίζει επαγγελματική, συνεπή προβολή επωνυμίας σε ολόκληρο τον ιστότοπό σας, το email και το μάρκετινγκ καθώς η εταιρεία σας αναπτύσσεται.

Πληροφορίες τομέα για .biz

Ανώτατο Επίπεδο
.biz
Τύπος TLD
gTLD
Ελάχιστη περίοδος εγγραφής
1 έτος
Μέγιστη περίοδος εγγραφής
3 χρόνια
Προστασία απορρήτου τομέα
Δωρεάν
Κλείδωμα Εγγραφής
Τομείς IDN
DNSSEC
Τέλος ICANN
0,17€

Γιατί να καταχωρήσετε το domain σας στη Hostinger;

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Πώς να αποκτήσετε το καλύτερο όνομα domain

1. Συμπεριλάβετε το όνομα του brand σας

Χρησιμοποιήστε το όνομα του brand σας ή τις λέξεις-κλειδιά σας για να ενισχύσετε την αναγνώριση και την προβολή σας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Τα ονόματα domain κάτω των τριών λέξεων είναι πιο εύκολο να διαβαστούν και να απομνημονευτούν.
Αποφύγετε τις παύλες, τους αριθμούς, την αργκό και τις λέξεις που είναι δύσκολο να γραφτούν.
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Συχνές ερωτήσεις για τα domain .biz

A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
At Hostinger, a .biz domain costs 6,99€ for the first year. After that, the renewal fee is 20,99€/έτος. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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