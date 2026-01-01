Αφήστε τη δημιουργικότητά σας να μιλήσει μέσα από έναν τομέα .art

22,99/έτος1,99/1ο έτος
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.art

Σχετικά με το domain .art

Μια γρήγορη επισκόπηση που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε και να καταχωρίσετε ένα domain .art

Τι είναι ένα domain .art;

Το .art είναι ένα γενικό domain ανώτατου επιπέδου που απευθύνεται σε καλλιτέχνες, γκαλερί, μουσεία και δημιουργικές επωνυμίες. Είναι ανοιχτό σε οποιονδήποτε παγκοσμίως και χρησιμοποιείται συνήθως για χαρτοφυλάκια, εκθέσεις και άλλα έργα που επικεντρώνονται στην τέχνη.

Σε ποιους απευθύνεται ένα domain .art;

Ένα domain .art είναι κατάλληλο για καλλιτέχνες, γκαλερί, μουσεία και δημιουργικά στούντιο που θέλουν έναν σαφή, αξιομνημόνευτο χώρο για την παρουσίαση της δουλειάς τους στο διαδίκτυο. Ταιριάζει σε portfolio, εκθέσεις, ψηφιακά έργα τέχνης και πολιτιστικούς οργανισμούς.

Γιατί να επιλέξετε ένα domain .art;

Ένα domain .art σηματοδοτεί μια σαφή εστίαση στη δημιουργικότητα και την οπτική εργασία, βοηθώντας τους επισκέπτες να κατανοήσουν άμεσα τον ιστότοπό σας. Υποστηρίζει συνεπή προβολή επωνυμίας σε ολόκληρο τον ιστότοπό σας, το email και το μάρκετινγκ καθώς αναπτύσσεται το χαρτοφυλάκιο ή η επιχείρησή σας.

Πληροφορίες τομέα για .art

Ανώτατο Επίπεδο
.art
Τύπος TLD
gTLD
Ελάχιστη περίοδος εγγραφής
1 έτος
Μέγιστη περίοδος εγγραφής
3 χρόνια
Προστασία απορρήτου τομέα
Δωρεάν
Κλείδωμα Εγγραφής
Τομείς IDN
DNSSEC
Τέλος ICANN
0,17€

Γιατί να καταχωρήσετε το domain σας στη Hostinger;

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Πώς να αποκτήσετε το καλύτερο όνομα domain

1. Συμπεριλάβετε το όνομα του brand σας

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Τα ονόματα domain κάτω των τριών λέξεων είναι πιο εύκολο να διαβαστούν και να απομνημονευτούν.
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Συχνές ερωτήσεις για τα domain .art

A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
At Hostinger, a .art domain costs 1,99€ for the first year. After that, the renewal fee is 22,99€/έτος. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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