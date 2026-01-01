Προσέλκυση πελατών με ένα domain .agency

31,99/έτος3,99/1ο έτος
Εξοικονομήστε 88%
Για το πρώτο έτος
.agency

Σχετικά με το domain .agency

Μια γρήγορη επισκόπηση που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε και να καταχωρίσετε ένα domain .agency

Τι είναι ένα domain .agency;

Το domain .agency είναι ένα ανοιχτό γενικό TLD που έχει εισαχθεί για πρακτορεία, εταιρείες παροχής υπηρεσιών και επαγγελματικές ομάδες. Χρησιμοποιείται ευρέως από επιχειρήσεις μάρκετινγκ, δημιουργικότητας, προσλήψεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Σε ποιους απευθύνεται ένα domain .agency;

Ένα domain .agency είναι ιδανικό για γραφεία μάρκετινγκ, δημιουργικά στούντιο, εταιρείες προσλήψεων και ομάδες συμβούλων που επιθυμούν μια σαφή, επαγγελματική ταυτότητα στο διαδίκτυο. Ταιριάζει τόσο σε εξειδικευμένους επαγγελματίες όσο και σε γραφεία πολλαπλών υπηρεσιών.

Γιατί να επιλέξετε ένα domain .agency;

Ένα domain .agency επικοινωνεί με σαφήνεια τις επαγγελματικές σας υπηρεσίες και διευκολύνει την αναγνώριση της επωνυμίας σας. Υποστηρίζει συνεπή ονομασία σε ολόκληρο τον ιστότοπο, το email και τις καμπάνιες σας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της σαφήνειας καθώς η επιχείρησή σας αναπτύσσεται.

Πληροφορίες τομέα για .agency

Ανώτατο Επίπεδο
.agency
Τύπος TLD
gTLD
Ελάχιστη περίοδος εγγραφής
1 έτος
Μέγιστη περίοδος εγγραφής
1 έτος
Προστασία απορρήτου τομέα
Δωρεάν
Κλείδωμα Εγγραφής
Τομείς IDN
DNSSEC
Τέλος ICANN
0,17€

Γιατί να καταχωρήσετε το domain σας στη Hostinger;

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1. Συμπεριλάβετε το όνομα του brand σας

Χρησιμοποιήστε το όνομα του brand σας ή τις λέξεις-κλειδιά σας για να ενισχύσετε την αναγνώριση και την προβολή σας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Τα ονόματα domain κάτω των τριών λέξεων είναι πιο εύκολο να διαβαστούν και να απομνημονευτούν.
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Συχνές ερωτήσεις για τα domain .agency

A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
At Hostinger, a .agency domain costs 3,99€ for the first year. After that, the renewal fee is 31,99€/έτος. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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