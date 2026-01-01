Εφαρμογή Cognee με ένα κλικ.
Αυτοδιατηρούμενη μηχανή μνήμης AI που μετατρέπει τα δεδομένα σας σε ένα γραφικό γνώσης για τους πράκτορες.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Cognee
Το Cognee είναι μια μηχανή μνήμης AI ανοικτού κώδικα που αντικαθιστά εύθραυστους αγωγούς RAG με ένα πραγματικό σημασιολογικό στρώμα. Καταναλώνει έγγραφα, συνομιλίες, εικόνες, αρχεία ήχου και αρχεία βάσης δεδομένων, χρησιμοποιεί το LLM της επιλογής σας για την εξαγωγή οντοτήτων και σχέσεων και τα αποθηκεύει ως συνδεδεμένο διάγραμμα γνώσεων μαζί με τις ενσωμάτωση φορέων, έτσι ώστε οι πράκτορες να απαντούν σε ερωτήσεις από συνδεδεμένα γεγονότα αντί για απομονωμένα κομμάτια κειμένου.
Μια ενιαία κλήση API χειρίζεται την κατάποση και η αναζήτηση επιστρέφει αποτελέσματα με γνώση γραφήματος που μπορούν να καταναλώσουν άμεσα οι εφαρμογές και τα πλαίσια του πράκτορα. Η εκτέλεση του Cognee στο δικό σας VPS διατηρεί τα ιδιόκτητα έγγραφα, τις ενσωματώσεις και τα προκύπτοντα γραφήματα στην υποδομή που ελέγχετε, με το PostgreSQL να διατηρεί σχέσιμα μεταδεδομένα και επίμονα τόμους που διατηρούν τις αποθήκες vector και graph.
Βασικά χαρακτηριστικά του Cognee
Γράφημα μνήμης γνώσης
Το Cognee εξάγει οντότητες και σχέσεις από τα δεδομένα σας και τα αποθηκεύει ως γραφήματα που μπορούν να ελεγχθούν αντί για κομμάτια επίπεδου κειμένου.
Ingest οποιαδήποτε πηγή
Φορτώστε έγγραφα, συνομιλίες, εικόνες, αρχεία ήχου και αρχεία βάσης δεδομένων μέσω ενός API και αφήστε το Cognee να τα ομαλοποιήσει στη μνήμη.
Graph-συνειδητή αναζήτηση
Αναζητήστε σε φυσική γλώσσα και λάβετε απαντήσεις βασισμένες σε συνδεδεμένα γεγονότα, γεγονός που μειώνει μετρήσιμα τις ψευδαισθήσεις στις απαντήσεις του πράκτορα.
Φέρτε το δικό σας LLM
Σημειώστε το Cognee στο OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq ή σε ένα τοπικό τερματικό σημείο Ollama αλλάζοντας μία μόνο ρύθμιση μοντέλου.
REST API για τους πράκτορες
Η μνήμη αποκαλύπτεται μέσω ενός εξακριβωμένου REST API, έτσι ώστε οι εφαρμογές και τα πλαίσια του πράκτορα να μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν μέσω HTTPS.
Ιδιωτικό από προεπιλογή
Τα αρχεία, οι ενσωματώσεις και τα γραφικά παραμένουν στους τόμους Docker στο VPS αντί για μια υπηρεσία μνήμης τρίτου μέρους.
Γιατί να τρέξω Cognee στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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