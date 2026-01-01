Το Cognee είναι μια μηχανή μνήμης AI ανοικτού κώδικα που αντικαθιστά εύθραυστους αγωγούς RAG με ένα πραγματικό σημασιολογικό στρώμα. Καταναλώνει έγγραφα, συνομιλίες, εικόνες, αρχεία ήχου και αρχεία βάσης δεδομένων, χρησιμοποιεί το LLM της επιλογής σας για την εξαγωγή οντοτήτων και σχέσεων και τα αποθηκεύει ως συνδεδεμένο διάγραμμα γνώσεων μαζί με τις ενσωμάτωση φορέων, έτσι ώστε οι πράκτορες να απαντούν σε ερωτήσεις από συνδεδεμένα γεγονότα αντί για απομονωμένα κομμάτια κειμένου.

Μια ενιαία κλήση API χειρίζεται την κατάποση και η αναζήτηση επιστρέφει αποτελέσματα με γνώση γραφήματος που μπορούν να καταναλώσουν άμεσα οι εφαρμογές και τα πλαίσια του πράκτορα. Η εκτέλεση του Cognee στο δικό σας VPS διατηρεί τα ιδιόκτητα έγγραφα, τις ενσωματώσεις και τα προκύπτοντα γραφήματα στην υποδομή που ελέγχετε, με το PostgreSQL να διατηρεί σχέσιμα μεταδεδομένα και επίμονα τόμους που διατηρούν τις αποθήκες vector και graph.