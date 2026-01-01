Portez votre marque de voyage plus loin avec un domaine .voyage

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.voyage

Pourquoi choisir un nom de domaine .voyage ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .voyage

Qu'est-ce qu'un domaine .voyage?

.voyage est un domaine générique de premier niveau pour les sites à thème de voyage et liés au voyage. Tout le monde peut l'enregistrer ; il n'y a pas de restrictions géographiques ou d'éligibilité particulières.

À qui s'adresse un domaine en .voyage ?

Un domaine .voyage convient parfaitement aux agences de voyages, aux voyagistes, aux organisateurs de croisières, aux blogueurs et aux services de déménagement qui veulent une adresse Web mémorable et axée sur le voyage.

Pourquoi choisir un domaine .voyage ?

Un domaine en .voyage aide les gens à comprendre l’orientation de votre site en un coup d’œil et rend votre adresse Web plus distinctive et mémorable. Il soutient une image de marque claire, un partage facile et une présence professionnelle sur les pages Web, les courriels et le marketing au fur et à mesure que vous grandissez.

Informations de domaine pour .voyage

TLD
.voyage
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher

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FAQ sur le nom de domaine .voyage

Un domaine .voyage signale un voyage, un voyage ou une marque axée sur le voyage. Aujourd’hui, il est souvent utilisé par les entreprises de voyage, les blogs, les tour-opérateurs et toute personne construisant un site sur le thème du voyage.
Oui. .voyage est un domaine de premier niveau valide et fonctionne normalement dans les navigateurs, la messagerie et les moteurs de recherche. Il est exploité via un registre officiel, ce qui permet de garder l'extension reconnue.
Oui, si votre site parle de voyage, d’aventure, ou d’un concept basé sur le voyage. Les moteurs de recherche le traitent également pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que l’extension elle-même.
Choisissez .voyage si vous voulez un nom qui correspond à un thème de voyage ou de voyage et vous aide à trouver un domaine disponible pertinent. Choisissez .com si vous voulez l'option la plus familière pour un large public.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .voyage. Il n'y a pas de limites générales d'éligibilité pour les particuliers, les entreprises ou les organisations.
Oui, des règles de domaine standard s'appliquent. Le nom doit utiliser des caractères autorisés, et les noms réservés ou pris ne peuvent pas être enregistrés.
Chez Hostinger, un domaine en .voyage coûte 5,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 59,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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