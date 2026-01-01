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.villas

Pourquoi choisir un nom de domaine .villas ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .villas

Qu'est-ce qu'un domaine .villas ?

TLD générique pour les villas, les maisons de vacances et les sites immobiliers; ouvert à l'enregistrement général sans limites d'admissibilité spéciales. Souvent utilisé par les entreprises immobilières, hôtelières et locatives.

À qui s'adresse un domaine .villas ?

Un domaine .villas convient parfaitement aux locations de villas, aux gestionnaires immobiliers de luxe, aux agents de voyages et aux entreprises hôtelières qui souhaitent une adresse web claire et mémorable pour des séjours haut de gamme et des annonces immobilières.

Pourquoi choisir un domaine .villas ?

Un domaine .villas aide les visiteurs à comprendre votre site Web en un clin d’œil et facilite la reconnaissance de votre marque. Il donne à votre présence en ligne une structure claire et mémorable qui fonctionne bien sur les sites Web, les courriels et le marketing à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .villas

TLD
.villas
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher

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FAQ sur le nom de domaine .villas

.villas est une extension de domaine liée aux villas, maisons de vacances et annonces immobilières associées. Aujourd’hui, elle est couramment utilisée par les entreprises immobilières, les sites de location et les marques géolocalisées.
Oui. .villas est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel. Il fonctionne donc normalement sur les sites web, les emails et les moteurs de recherche. La confiance dépend plus du site derrière que de l'extension elle-même.
Oui, si votre site web concerne des villas, des locations de vacances, ou des services immobiliers. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres TLD pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que l’extension.
Choisissez .villas si vous voulez un nom qui correspond clairement à une entreprise ou un projet lié à la villa. Choisissez .com si vous voulez la reconnaissance la plus large et un domaine que de nombreux utilisateurs tapent en premier.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .villas. Il s'agit d'une extension ouverte, il n'y a donc pas de conditions d'éligibilité particulières pour la plupart des enregistrés.
Les règles principales sont des règles de domaine standard : le nom doit utiliser des caractères autorisés et respecter les limites de longueur. Les noms réservés peuvent être bloqués par le registre, mais il n'y a pas de restrictions d'utilisation spéciales pour l'extension.
Chez Hostinger, un domaine en .villas coûte 10,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 60,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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