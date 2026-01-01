Inspirez les voyageurs espagnols avec un domaine .viajes

41,99/an35,99/1re année
Économisez 14 %
Pour la première année
.viajes

Pourquoi choisir un nom de domaine .viajes ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .viajes

Qu'est-ce qu'un domaine .viajes ?

.viajes est un domaine générique espagnol de premier niveau pour les sites liés au voyage. Il est ouvert à l’enregistrement général, sans limites d’éligibilité larges, et est couramment utilisé par les entreprises touristiques et les services de voyage.

À qui s'adresse un domaine en .viajes ?

Un domaine .viajes convient parfaitement aux agences de voyages, aux tour-opérateurs, aux blogueurs et aux guides de destinations qui veulent une adresse web claire et axée sur le voyage. Il convient aux sites de planification de voyages, aux services de voyage locaux et au contenu en espagnol.

Pourquoi choisir un domaine .viajes ?

Un domaine .viajes aide les visiteurs à comprendre votre site Web en un coup d'œil et supporte une image de marque claire et mémorable. Il peut améliorer la confiance, simplifier l'utilisation des e-mails et donner à votre présence en ligne une identité professionnelle cohérente à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .viajes

TLD
.viajes
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
Page « Bientôt disponible » ou lien en bio gratuits
Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher

Explorez d'autres extensions de nom de domaine

.fr

Le choix évident en France

10,99 €0,01/1re annéeVérifier la disponibilité

.com

Le nom de domaine le plus populaire au monde

16,99 €0,01/1re annéeVérifier la disponibilité

.online

Votre entreprise, accessible à tout moment

33,99 €0,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.io

Le choix des startups

65,99 €27,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.icu

Avec .icu, montrez que vos clients sont au cœur de votre ac...

14,99 €1,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.xyz

Moderne, créatif, flexible

18,99 €1,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.pro

Montrez votre savoir-faire au monde

29,99 €2,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.cloud

L'infrastructure des entreprises modernes

24,99 €1,99/1re annéeVérifier la disponibilité

FAQ sur le nom de domaine .viajes

Un domaine .viajes est une extension en espagnol qui signifie « voyage ». Il est couramment utilisé par les agences de voyages, les sites de réservation, les tour-opérateurs et les blogs de voyage pour signaler que le site parle de voyages et de destinations.
Oui. Un domaine en .viajes est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel, donc les navigateurs, les systèmes de messagerie et les moteurs de recherche le gèrent normalement. La confiance dépend plus du site lui-même que de l'extension.
Oui, si votre site parle de voyage, de tourisme ou de voyages et que vous voulez un nom qui correspond clairement à ce sujet. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres extensions pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que la fin.
Choisissez .viajes si vous voulez un nom axé sur le voyage qui correspond à un public hispanophone ou une marque avec un objectif de voyage évident. Choisissez .com si vous voulez la reconnaissance la plus large ou le nom que vous voulez est plus facile à trouver là-bas.
Un domaine en .viajes est ouvert à tous. Il n'y a pas de conditions d'éligibilité particulières, les particuliers, les entreprises et les organisations peuvent donc en enregistrer un.
Oui, les règles de domaine standard s’appliquent toujours. Le nom doit utiliser des caractères autorisés, ne peut pas être un terme réservé et doit suivre les politiques d’enregistrement du registre.
Chez Hostinger, un domaine en .viajes coûte 35,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 41,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.