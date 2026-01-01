Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .vacations

Qu'est-ce qu'un domaine .vacances ? .vacations est un domaine générique de premier niveau pour les sites liés au voyage, en particulier la planification de vacances, la réservation et le contenu de destination. Il n'a pas de larges limites d'éligibilité publiques, il convient donc aux entreprises de voyage et aux marques axées sur les escapades.

À qui s'adresse un domaine en .vacances ? Les domaines .vacances fonctionnent bien pour les agences de voyages, les voyagistes, les blogueurs de voyage et les entreprises de location de vacances qui veulent une adresse Web claire et mémorable pour la planification des vacances, l'inspiration de voyage et la réservation.