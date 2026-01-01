Inspirez plus de gens à réserver leur prochaine évasion avec un domaine .vacations

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.vacations

Pourquoi choisir un nom de domaine .vacations ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .vacations

Qu'est-ce qu'un domaine .vacances ?

.vacations est un domaine générique de premier niveau pour les sites liés au voyage, en particulier la planification de vacances, la réservation et le contenu de destination. Il n'a pas de larges limites d'éligibilité publiques, il convient donc aux entreprises de voyage et aux marques axées sur les escapades.

À qui s'adresse un domaine en .vacances ?

Les domaines .vacances fonctionnent bien pour les agences de voyages, les voyagistes, les blogueurs de voyage et les entreprises de location de vacances qui veulent une adresse Web claire et mémorable pour la planification des vacances, l'inspiration de voyage et la réservation.

Pourquoi choisir un domaine .vacances ?

Un domaine .vacances aide les visiteurs à comprendre en un clin d’œil l’orientation de votre site et favorise une image de marque plus claire sur le Web, le courrier électronique et le marketing. Il peut également rendre votre adresse en ligne plus facile à mémoriser à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .vacations

TLD
.vacations
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
Page « Bientôt disponible » ou lien en bio gratuits
Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher

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FAQ sur le nom de domaine .vacations

Un domaine .vacations est une adresse web générique pour les voyages, les voyages et la planification de vacances. Les gens l'utilisent généralement pour des entreprises touristiques, des sites de réservation ou du contenu sur des idées de vacances et des destinations.
Oui. .vacations est un domaine de premier niveau valide, il fonctionne donc dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche comme les autres terminaisons de domaine. Il est géré via un registre officiel, ce qui permet de le garder reconnu et stable.
Oui, si votre site parle de voyages, de vacances, ou de services liés aux vacances. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres extensions pour le référencement. Votre contenu et votre pertinence comptent donc plus que le suffixe.
Choisissez .vacations si vous voulez un nom clair et ciblé sur le sujet et que la version .com n'est pas disponible. Choisissez .com si votre public s'attend à l'extension la plus familière ou si vous voulez l'option générale la plus large.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .vacations. C'est une extension ouverte, il n'y a donc pas de conditions d'éligibilité particulières.
Oui. Comme la plupart des domaines, il doit utiliser des règles standard de noms de domaine, telles que les caractères autorisés et les limites de longueur. Certains noms peuvent également être réservés par le registre et indisponibles pour enregistrement.
Chez Hostinger, un domaine en .vacations coûte 5,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 39,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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