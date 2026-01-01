Remplissez chaque circuit avec les bons voyageurs avec un domaine .tours

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.tours

Pourquoi choisir un nom de domaine .tours ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .tours

Qu'est-ce qu'un domaine .tours ?

.tours est un domaine générique de premier niveau pour les sites de voyage et de tourisme. Il n'a pas de limites d'enregistrement spéciales, de sorte que les entreprises, les agences et les créateurs peuvent l'utiliser pour signaler le contenu lié aux visites.

À qui s'adresse un domaine .tours ?

Un domaine .tours convient parfaitement aux agences de voyages, aux voyagistes, aux guides de destinations et aux blogueurs de voyage qui veulent une adresse Web claire et mémorable pour les listes de voyages, les itinéraires et le contenu axé sur la réservation.

Pourquoi choisir un domaine .tours ?

Un domaine .tours aide les visiteurs à comprendre votre site en un clin d’œil et facilite la mémorisation de votre marque. Il prend en charge une utilisation claire du site Web, des e-mails et du marketing, offrant à votre entreprise une option de domaine simple et professionnelle au fur et à mesure de sa croissance.

Informations de domaine pour .tours

TLD
.tours
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .tours

Un domaine .tours est utilisé pour les visites guidées, les voyages guidés et les services touristiques. Il peut également convenir aux entreprises ou aux projets axés sur les visites, les itinéraires et les expériences de voyage.
Oui. .tours est un domaine de premier niveau valide, il fonctionne donc dans les navigateurs, les e-mails et les résultats de recherche comme les autres extensions standard. Il est géré via un registre officiel.
Oui, si votre site parle de visites, de voyages, ou d’expériences locales. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres extensions pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que le suffixe.
Le .tours fonctionne bien lorsque vous voulez une correspondance claire pour une entreprise de voyage ou de tourisme et que le nom .com est pris. Choisissez le .com si votre public s'attend à l'extension la plus familière ou si vous voulez une marque plus large.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .tours. Il n'existe pas de règles d'éligibilité particulières, il est donc ouvert aux particuliers, aux entreprises et aux organisations.
Oui, il existe des règles de nommage de domaine standard. Le nom doit utiliser des caractères autorisés, rester dans les limites de longueur, et éviter les noms réservés ou de marque déposée définis par le registre.
Chez Hostinger, un domaine en .tours coûte 5,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 63,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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