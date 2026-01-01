Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .tours

Qu'est-ce qu'un domaine .tours ? .tours est un domaine générique de premier niveau pour les sites de voyage et de tourisme. Il n'a pas de limites d'enregistrement spéciales, de sorte que les entreprises, les agences et les créateurs peuvent l'utiliser pour signaler le contenu lié aux visites.

À qui s'adresse un domaine .tours ? Un domaine .tours convient parfaitement aux agences de voyages, aux voyagistes, aux guides de destinations et aux blogueurs de voyage qui veulent une adresse Web claire et mémorable pour les listes de voyages, les itinéraires et le contenu axé sur la réservation.