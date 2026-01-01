Se faire trouver par les conducteurs qui ont besoin de pneus neufs avec un domaine .tires

91,99/an7,99/1re année
Économisez 91 %
Pour la première année
.tires

Pourquoi choisir un nom de domaine .tires ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .tires

Qu'est-ce qu'un domaine en .txt?

.tires est un domaine générique de premier niveau pour l'industrie du pneu. Il n'a aucune restriction d'éligibilité publique et est couramment utilisé par les entreprises, les détaillants et les évaluateurs axés sur les pneus et les services connexes.

À qui s'adresse un domaine en .tires ?

Un domaine .tires fonctionne bien pour les détaillants de pneus, les ateliers de réparation automobile, les centres d'entretien de véhicules et les passionnés de voitures qui veulent une adresse Web claire et spécifique à l'industrie qui aide les clients à comprendre rapidement ce que vous offrez.

Pourquoi choisir un domaine .tires ?

Un domaine en .tires permet de rendre votre site Web clair en un coup d’œil, ce qui peut améliorer la reconnaissance et la confiance. Il vous donne également une adresse pratique et facile à retenir pour votre site, votre courriel et votre marketing à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .tires

TLD
.tires
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
Page « Bientôt disponible » ou lien en bio gratuits
Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher

Explorez d'autres extensions de nom de domaine

.fr

Le choix évident en France

10,99 €0,01/1re annéeVérifier la disponibilité

.com

Le nom de domaine le plus populaire au monde

16,99 €0,01/1re annéeVérifier la disponibilité

.online

Votre entreprise, accessible à tout moment

33,99 €0,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.io

Le choix des startups

65,99 €27,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.icu

Avec .icu, montrez que vos clients sont au cœur de votre ac...

14,99 €1,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.xyz

Moderne, créatif, flexible

18,99 €1,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.pro

Montrez votre savoir-faire au monde

29,99 €2,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.cloud

L'infrastructure des entreprises modernes

24,99 €1,99/1re annéeVérifier la disponibilité

FAQ sur le nom de domaine .tires

Un domaine .tires indique aux visiteurs que votre site concerne les pneus, les services de roues ou les produits connexes. Il est couramment utilisé par les magasins de pneus, les entreprises automobiles et les marques vendant du contenu axé sur les pneus.
Oui. .tires est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel. Il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche. La confiance dépend plus de votre site et de la sécurité que de l'extension elle-même.
Oui, si votre site concerne clairement les pneus, l’entretien automobile, ou la vente de pneus. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres TLD pour le référencement. Le contenu pertinent compte donc plus que l’extension.
Choisissez .tires si vous voulez un nom qui signale un but spécifique lié aux pneus et que la version .com n'est pas disponible. Choisissez .com si vous voulez la plus large familiarité pour un public général.
N'importe qui peut enregistrer un domaine en .tires. Il n'y a pas d'exigence particulière de secteur d'activité ou de localisation.
Oui, les règles standard de nom de domaine s'appliquent toujours. Le nom doit utiliser des caractères autorisés et respecter les limites de longueur du registre, et certains noms réservés ne peuvent pas être enregistrés.
Chez Hostinger, un domaine en .tires coûte 7,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 91,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.