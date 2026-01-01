Atteindre les acheteurs espagnols avec un domaine .tienda

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.tienda

Pourquoi choisir un nom de domaine .tienda ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .tienda

Qu'est-ce qu'un domaine en .tdt?

.tienda est un domaine générique de premier niveau pour les sites de commerce en espagnol. Il signifie « magasin » en espagnol et est ouvert à l’enregistrement général, sans limite d’éligibilité particulière.

À qui s'adresse un domaine en .tienda ?

.tienda convient aux boutiques en ligne, aux enseignes de distribution, aux propriétaires de boutiques locales et aux équipes de commerce électronique qui veulent une adresse Web claire et axée sur les ventes. Il fonctionne également bien pour les places de marché et les catalogues de produits conçus pour stimuler les achats.

Pourquoi choisir un domaine .tienda ?

Un domaine en .tienda aide les gens à comprendre rapidement votre boutique en ligne et facilite la mémorisation de votre adresse Web. Il peut soutenir une image de marque claire, une communication de confiance et une identité cohérente sur votre site Web, votre messagerie et votre marketing au fur et à mesure de votre croissance.

Informations de domaine pour .tienda

TLD
.tienda
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

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Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .tienda

.tienda est un mot espagnol pour « magasin » ou « boutique ». Il est couramment utilisé pour les sites de vente au détail, de commerce électronique et d’affaires qui veulent une signification commerciale claire.
Oui. .tienda est un vrai domaine de premier niveau avec un registre officiel. Il fonctionne donc dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche comme les autres extensions de domaine standard. La confiance dépend plus du contenu et de la sécurité du site que de la fin.
Oui, si vous voulez un nom qui signale clairement la vente ou le shopping. Les moteurs de recherche le traitent de la même façon que les autres extensions pour le référencement. La pertinence et le contenu comptent donc plus que le TLD.
Choisissez .tienda si vous voulez un nom lié à une boutique ou à un public hispanophone, surtout lorsque la version .com est prise. Choisissez .com si vous voulez l'option la plus familière pour un large public mondial.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .tienda. Il est généralement ouvert aux particuliers, aux entreprises et aux organisations sans condition de présence locale.
Les règles principales sont des règles de domaine standard : le nom doit utiliser des caractères autorisés et être suffisamment long pour respecter les limites du registre. Certains noms peuvent être réservés par le registre et ne pas être disponibles pour un enregistrement public.
Chez Hostinger, un domaine en .tienda coûte 5,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 60,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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