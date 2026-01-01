Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .tienda

Qu'est-ce qu'un domaine en .tdt? .tienda est un domaine générique de premier niveau pour les sites de commerce en espagnol. Il signifie « magasin » en espagnol et est ouvert à l’enregistrement général, sans limite d’éligibilité particulière.

À qui s'adresse un domaine en .tienda ? .tienda convient aux boutiques en ligne, aux enseignes de distribution, aux propriétaires de boutiques locales et aux équipes de commerce électronique qui veulent une adresse Web claire et axée sur les ventes. Il fonctionne également bien pour les places de marché et les catalogues de produits conçus pour stimuler les achats.