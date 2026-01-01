Atteindre chaque joueur et fan avec un domaine .tennis

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.tennis

Pourquoi choisir un nom de domaine .tennis ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .tennis

Qu'est-ce qu'un domaine .tennis?

Un gTLD générique pour les sites liés au tennis, le .tennis est ouvert à une utilisation plus large mais est particulièrement adapté aux clubs, joueurs, événements, détaillants et communautés de fans.

À qui s'adresse un domaine en .tennis ?

Un domaine .tennis fonctionne bien pour les clubs de tennis, les entraîneurs, les académies, les tournois et les détaillants d’équipements qui veulent une présence en ligne claire et spécifique au sport. C’est un ajustement pratique pour les sites communautaires et les entreprises de tennis en croissance.

Pourquoi choisir un domaine .tennis ?

Un domaine .tennis permet de rendre l’objectif de votre site Web clair en un coup d’œil et peut soutenir une reconnaissance plus forte de votre marque. Il fonctionne également bien pour une utilisation cohérente sur votre site, votre messagerie et votre marketing à mesure que votre présence en ligne augmente.

Informations de domaine pour .tennis

TLD
.tennis
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher

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FAQ sur le nom de domaine .tennis

.tennis est une extension de domaine liée au tennis. Les gens le lisent généralement comme un signal clair qu'un site parle de ce sport, comme les clubs, les joueurs, les événements, ou l'équipement.
Oui. .tennis est un domaine de premier niveau valide exploité via un registre officiel, il fonctionne donc comme d'autres extensions de domaine dans les navigateurs, la messagerie et la recherche.
Oui, si votre site parle de tennis ou d’une niche connexe. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres extensions. La pertinence et le contenu comptent donc plus que la fin.
Choisissez .tennis si vous voulez un nom qui montre instantanément que votre site est axé sur le tennis, ou si la version .com est prise. Choisissez .com si vous voulez l'option familière la plus large pour un public général.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .tennis. Il est ouvert aux particuliers, aux entreprises et aux organisations sans condition particulière d'éligibilité.
Oui, des règles de domaine standard s'appliquent. Le nom doit être unique, utiliser des caractères autorisés et ne pas être un terme réservé ou interdit défini par le registre.
Chez Hostinger, un domaine en .tennis coûte 46,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 65,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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