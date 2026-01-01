Aider les patients à trouver le bon chirurgien avec un domaine .surgery

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.surgery

Pourquoi choisir un nom de domaine .surgery ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .surgery

Qu'est-ce qu'un domaine .surgery ?

.surgery est un domaine générique de premier niveau pour les services médicaux et chirurgicaux. Il est ouvert à tous, sans restriction d’éligibilité connue, et est souvent utilisé par les cliniques, les chirurgiens et les marques de soins de santé.

À qui s'adresse un domaine en .surgery ?

Un domaine .surgery fonctionne bien pour les chirurgiens, les cliniques, les hôpitaux et les cabinets médicaux qui veulent une identité en ligne claire et professionnelle. Il convient également à l'éducation liée à la chirurgie et aux ressources pour les patients.

Pourquoi choisir un domaine .surgery ?

Un domaine .surgery aide les visiteurs à comprendre rapidement l’orientation de votre site Web et facilite la reconnaissance de votre présence en ligne. Il prend en charge une image de marque claire sur votre site, vos courriels et votre marketing à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .surgery

TLD
.surgery
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .surgery

.surgery est une extension de domaine qui signale un lien clair avec la chirurgie ou les soins chirurgicaux. Aujourd’hui, elle est couramment utilisée par les cliniques, les chirurgiens et les sites d’information sur la santé.
Oui. .surgery est un domaine de premier niveau valide et fonctionne dans les navigateurs, la messagerie et les moteurs de recherche comme d'autres extensions. Il est géré via un registre officiel, ce qui permet de s'assurer qu'il fonctionne normalement.
Oui, si votre site parle de chirurgie, d’une spécialité chirurgicale ou d’informations médicales connexes. Les moteurs de recherche traitent le .chirurgie de la même manière que les autres extensions pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que la fin.
Choisissez .chirurgie si vous voulez un nom qui correspond immédiatement à un sujet médical ou chirurgical. Choisissez .com si vous voulez la reconnaissance la plus large ou si vous avez besoin d'un domaine qui semble plus général à votre public.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .surgery. Il est ouvert aux particuliers, aux entreprises et aux organisations sans règles d'éligibilité particulières.
Oui, les règles de nommage de domaine standard s'appliquent. Le nom doit être unique, utiliser des caractères autorisés et éviter les termes réservés ou déposés si le registre les bloque.
Chez Hostinger, un domaine en .surgery coûte 38,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 55,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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