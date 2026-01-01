Connectez les entreprises avec les fournitures dont elles ont besoin avec un domaine .supplies

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.supplies

Pourquoi choisir un nom de domaine .supplies ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .supplies

Qu'est-ce qu'un domaine .supplies?

.supplies est un domaine générique de premier niveau pour les entreprises et les sites vendant des biens, du matériel ou des services. Il n'a aucune restriction géographique ou d'éligibilité et convient à une image de marque axée sur les produits.

À qui s'adresse un domaine en .supplies ?

Un domaine .supplies fonctionne bien pour les grossistes, les détaillants, les distributeurs et les fournisseurs de services B2B qui veulent une adresse Web claire et axée sur les produits. Il convient aux entreprises de stock, d'approvisionnement et liées à l'approvisionnement de toutes tailles.

Pourquoi choisir un domaine .supplies ?

Un domaine .supplies aide les visiteurs à comprendre votre entreprise en un clin d'oeil et à garder votre adresse Web claire et mémorable. Il soutient une présence professionnelle en ligne sur votre site, vos courriels et votre marketing à mesure que votre marque se développe.

Informations de domaine pour .supplies

TLD
.supplies
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher

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FAQ sur le nom de domaine .supplies

.supplies est une extension de domaine descriptive pour les entreprises et les sites liés aux fournitures, à l'approvisionnement, ou aux stocks. Elle est couramment utilisée par les détaillants, les grossistes et les prestataires de services pour montrer ce qu'ils proposent en un coup d'oeil.
Oui. .supplies est un domaine de premier niveau valide et fonctionne normalement dans les navigateurs, la messagerie et la recherche. Il est exécuté via un registre officiel, ce qui contribue à en faire une extension web standard et reconnue.
Oui, si votre site concerne des produits, des stocks ou des services d’approvisionnement. Les moteurs de recherche traitent les .supplies de la même manière que les autres extensions pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que le TLD.
Choisissez .supplies si vous voulez un nom clair et spécifique au sujet et que la version .com est prise. Choisissez .com si votre public attend un domaine familier et généraliste ou si vous voulez l'extension la plus connue.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .supplies. Il n'y a pas d'exigence générale de résidence ou de type professionnel, il est donc ouvert aux particuliers, aux entreprises et aux organisations.
Oui, les règles de domaine habituelles s'appliquent. Les noms doivent utiliser des caractères valides, et certains noms peuvent être réservés par le registre ou indisponibles parce qu'ils sont déjà enregistrés.
Chez Hostinger, un domaine en .supplies coûte 17,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 25,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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