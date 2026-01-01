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.singles

Pourquoi choisir un nom de domaine .singles ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .singles

Qu'est-ce qu'un domaine .singles?

.singles est un TLD générique sans restriction d'éligibilité particulière. Il est souvent utilisé pour les sites de rencontres, de jumelage et de mode de vie solo, mais tout individu ou entreprise peut l'enregistrer.

À qui s'adresse un domaine en .singles ?

Un domaine .singles fonctionne bien pour les plateformes de rencontres, les services de mise en relation, les coachs relationnels et les projets de mode de vie solo qui veulent une adresse web claire et mémorable. Il convient aux sites de niche et aux communautés en croissance.

Pourquoi choisir un domaine .singles ?

Un domaine .singles permet de rendre l’objectif de votre site Web clair en un coup d’œil, ce qui peut améliorer la reconnaissance et réduire la confusion. Il vous donne également une adresse Web concise et mémorable qui fonctionne bien sur tous les sites, courriels et marketing.

Informations de domaine pour .singles

TLD
.singles
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

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Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .singles

Un domaine .singles suggère un site pour les célibataires, les rencontres, ou le contenu axé sur la relation. Il a été créé comme une extension générique, mais aujourd'hui les gens l'utilisent principalement pour des profils personnels ou des services de mise en relation.
Oui. .singles est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel. Il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les e-mails et les résultats de recherche. La confiance dépend aussi du site lui-même, pas seulement de l'extension.
Oui, si votre site parle de rencontres, de mise en relation, ou de modes de vie célibataires. Les moteurs de recherche le traitent de la même façon que les autres extensions pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que la fin.
Choisissez .singles si vous voulez une correspondance claire pour une marque de rencontres ou de célibataires, ou si le nom .com que vous voulez n'est pas disponible. Choisissez .com si vous voulez la familiarité la plus large et un domaine plus généraliste.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .singles. Il n'y a pas de conditions d'éligibilité particulières pour les particuliers ou les entreprises.
Oui, des règles de domaine standard s'appliquent. Le nom doit utiliser des caractères autorisés et ne peut pas être un nom de registre réservé ou bloqué.
Chez Hostinger, un domaine en .singles coûte 6,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 34,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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