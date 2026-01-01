Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .shopping

Qu'est-ce qu'un domaine .shopping ? .shopping est un gTLD générique pour les sites liés au commerce de détail et au commerce électronique. Il n'a pas de règles d'éligibilité géographiques particulières, mais les noms sont gérés par un registre, de sorte que la disponibilité peut varier selon les bureaux d'enregistrement.

À qui s'adresse un domaine en .shopping ? Un domaine .shopping fonctionne bien pour les détaillants en ligne, les réviseurs de produits, les sites d'offres et les guides d'achat qui veulent une adresse Web claire et mémorable. Il convient aux projets de commerce électronique, au contenu affilié et aux marchés de niche.