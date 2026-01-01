Construire la destination à laquelle les acheteurs reviennent avec un domaine .shopping

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.shopping

Pourquoi choisir un nom de domaine .shopping ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .shopping

Qu'est-ce qu'un domaine .shopping ?

.shopping est un gTLD générique pour les sites liés au commerce de détail et au commerce électronique. Il n'a pas de règles d'éligibilité géographiques particulières, mais les noms sont gérés par un registre, de sorte que la disponibilité peut varier selon les bureaux d'enregistrement.

À qui s'adresse un domaine en .shopping ?

Un domaine .shopping fonctionne bien pour les détaillants en ligne, les réviseurs de produits, les sites d'offres et les guides d'achat qui veulent une adresse Web claire et mémorable. Il convient aux projets de commerce électronique, au contenu affilié et aux marchés de niche.

Pourquoi choisir un domaine .shopping ?

Un domaine .shopping aide les visiteurs à comprendre votre site en un clin d’œil et facilite la mémorisation de votre marque. Il prend en charge un nommage clair et cohérent sur votre site Web, vos e-mails et votre marketing à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .shopping

TLD
.shopping
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher

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FAQ sur le nom de domaine .shopping

Un domaine .shopping signale qu’un site concerne le shopping, la vente au détail ou les produits à vendre. Il est couramment utilisé par les magasins, les places de marché et les sites d’offres pour rendre le but du site clair.
Oui. .shopping est un domaine de premier niveau valide, et il est géré via un registre officiel comme les autres extensions de domaine. Il fonctionne normalement dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche.
Oui, si votre site concerne des produits, des offres, ou l'achat en ligne. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres extensions, donc la pertinence et le contenu comptent plus que la fin.
Choisissez .shopping si vous voulez un nom qui montre immédiatement que votre site est pour le shopping ou la vente au détail. Choisissez .com si votre public attend l'extension la plus familière ou si cette version est disponible pour votre marque.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .shopping. Il n'y a pas de limite d'éligibilité générale liée à un type d'entreprise ou à un emplacement.
Oui, comme tous les domaines, un nom doit utiliser des caractères valides et répondre aux règles de nommage du registre. Les noms réservés ou premium peuvent également être indisponibles, selon le registre.
Chez Hostinger, un domaine en .shopping coûte 7,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 30,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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