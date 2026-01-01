Mettez votre communauté scolaire allemande en ligne avec un domaine .schule

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.schule

Pourquoi choisir un nom de domaine .schule ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .schule

Qu'est-ce qu'un domaine .schule?

.schule est un domaine générique de premier niveau pour les écoles et les sites liés à l’éducation. Il signifie « école » en allemand et est ouvert à l’enregistrement général, ce qui en fait un domaine adapté aux organisations éducatives germanophones.

À qui s'adresse un domaine en .schule ?

Les domaines .schule s'adaptent aux écoles, aux enseignants, aux tuteurs, aux centres de formation et aux projets éducatifs qui veulent une adresse Web claire et en langue allemande.

Pourquoi choisir un domaine .schule ?

Un domaine .schule aide les visiteurs à comprendre votre site Web instantanément et soutient une marque claire et mémorable. Il fonctionne bien sur les sites Web, les courriels et le marketing, donnant à votre présence en ligne une base cohérente et professionnelle à mesure qu'elle se développe.

Informations de domaine pour .schule

TLD
.schule
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
Page « Bientôt disponible » ou lien en bio gratuits
Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher

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FAQ sur le nom de domaine .schule

« .schule » signifie « école » en allemand. Il est couramment utilisé par les écoles, les enseignants, les services de tutorat et les projets éducatifs, en particulier pour les publics germanophones.
Oui. .schule est un domaine de premier niveau valide et fonctionne normalement dans les navigateurs, la messagerie et les moteurs de recherche. Il est exécuté via un registre de domaine officiel, il suit donc les règles DNS standard.
Oui, si votre site concerne l'éducation, les écoles, ou l'apprentissage en allemand. Les moteurs de recherche le traitent de la même façon que les autres extensions. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que la fin.
Choisissez .schule si vous voulez un nom qui correspond clairement à l'éducation ou à un public germanophone. Choisissez .com si vous voulez la reconnaissance la plus large et plus de chances que le nom exact soit déjà disponible.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .schule. Il ne se limite pas aux écoles ou aux fournisseurs d'éducation, de sorte que les particuliers, les entreprises et les organisations peuvent tous postuler.
Il n'y a pas de restrictions d'éligibilité particulières, mais le nom doit quand même suivre les règles normales du domaine, c'est-à-dire pas d'espace, pas de caractères invalides et pas de noms réservés par le registre.
Chez Hostinger, un domaine en .schule coûte 10,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 28,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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