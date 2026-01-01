Créez votre entreprise française en ligne avec un domaine .sarl

6,99/an5,99/1re année
Économisez 14 %
Pour la première année
.sarl

Pourquoi choisir un nom de domaine .sarl ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .sarl

Qu'est-ce qu'un domaine en .sarl?

.sarl est un domaine générique de premier niveau, initialement lié à la société française Société à Responsabilité Limitée, mais désormais ouvert à l'enregistrement général sans condition particulière d'éligibilité.

À qui s'adresse un domaine en .sarl ?

Un domaine en .sarl convient parfaitement aux entreprises, consultants, comptables et prestataires de services juridiques liés aux structures d'activité de SARL. Il permet de présenter une identité professionnelle claire pour les marques réglementées ou spécifiques à une entité.

Pourquoi choisir un domaine .sarl ?

Un domaine .sarl aide les visiteurs à identifier une structure d'entreprise en un coup d'œil, soutenant une image de marque claire et la confiance. Il peut rendre votre adresse Web plus mémorable et bien fonctionner sur les sites Web, le courrier électronique et le marketing à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .sarl

TLD
.sarl
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
Page « Bientôt disponible » ou lien en bio gratuits
Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher

Explorez d'autres extensions de nom de domaine

.fr

Le choix évident en France

10,99 €0,01/1re annéeVérifier la disponibilité

.com

Le nom de domaine le plus populaire au monde

16,99 €0,01/1re annéeVérifier la disponibilité

.online

Votre entreprise, accessible à tout moment

33,99 €0,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.io

Le choix des startups

65,99 €27,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.icu

Avec .icu, montrez que vos clients sont au cœur de votre ac...

14,99 €1,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.xyz

Moderne, créatif, flexible

18,99 €1,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.pro

Montrez votre savoir-faire au monde

29,99 €2,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.cloud

L'infrastructure des entreprises modernes

24,99 €1,99/1re annéeVérifier la disponibilité

FAQ sur le nom de domaine .sarl

Un domaine en .sarl est une adresse web de marque construite autour de « SARL », un terme d'entreprise couramment utilisé dans certains pays pour désigner une entreprise à responsabilité limitée. Les gens l'utilisent généralement pour des sites d'affaires, des pages d'entreprise ou des marques locales.
Oui. .sarl est un domaine de premier niveau valide exploité via un registre officiel. Il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche. La confiance dépend toujours du site Web et de ses paramètres de sécurité.
Oui, si votre entreprise utilise SARL dans son nom ou si vous voulez une adresse de style entreprise mémorable. Les moteurs de recherche la traitent de la même façon que les autres domaines pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que l’extension.
Choisissez .sarl si le nom correspond à votre identité professionnelle et que vous souhaitez une adresse plus spécifique et axée sur l'entreprise. Choisissez .com si vous voulez la plus grande familiarité ou si la version .sarl est indisponible.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .sarl. Il n'y a pas de condition d'éligibilité publique pour les particuliers ou les entreprises.
Oui. Comme la plupart des domaines, les noms doivent suivre les règles du registre, utiliser les caractères autorisés et éviter les noms réservés ou bloqués. La disponibilité exacte dépend du registre et du nom spécifique que vous choisissez.
Chez Hostinger, un domaine en .sarl coûte 5,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 6,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.