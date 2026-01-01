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.salon

Pourquoi choisir un nom de domaine .salon ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .salon

Qu'est-ce qu'un domaine en .salon?

.salon est un domaine générique de premier niveau pour les salons et les sites liés à la beauté. Il n’a pas de restrictions majeures d’enregistrement, il est donc ouvert aux entreprises, aux professionnels et aux projets dans cet espace.

À qui s'adresse un domaine en .salon ?

Un domaine .salon convient parfaitement aux salons de coiffure, aux studios de beauté, aux techniciens en ongles et aux entreprises de spa qui veulent une adresse Web claire et professionnelle.

Pourquoi choisir un domaine .salon ?

Un domaine .salon aide les visiteurs à comprendre votre site Web instantanément et facilite la mémorisation de votre marque. Il prend en charge une identité en ligne claire et professionnelle pour les sites Web, les courriels et le marketing à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .salon

TLD
.salon
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher

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FAQ sur le nom de domaine .salon

Un domaine .salon est une adresse web pour les salons, les stylistes, et les entreprises de beauté. Il est couramment utilisé par les services de coiffure, d'ongles, de spa et de barbier pour montrer ce que fait l'entreprise en un coup d'oeil.
Oui. .salon est un domaine de premier niveau valide et fonctionne dans les navigateurs, les e-mails et les résultats de recherche comme les autres terminaisons de domaine. Il est géré via un registre officiel, ce qui permet de le garder reconnu et utilisable.
Oui, si votre entreprise sert l’industrie de la beauté ou des soins personnels. Les moteurs de recherche traitent le .salon de la même manière que les autres extensions pour le référencement. Un contenu clair et une pertinence locale comptent donc plus que la fin.
Choisissez .salon si vous voulez un nom qui correspond instantanément à un salon ou à une marque de beauté et que la version .com n'est pas disponible. Choisissez .com si votre public s'attend à l'extension la plus familière ou si vous voulez une utilisation générale plus large.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .salon. Il n'est pas obligatoire d'être propriétaire d'un salon agréé ou de vivre dans un pays spécifique.
Oui, comme la plupart des domaines, les noms de domaine en .salon doivent suivre des règles de domaine standard. Ils ne peuvent pas utiliser de caractères invalides, et certains noms peuvent être réservés par le registre ou indisponibles car déjà enregistrés.
Chez Hostinger, un domaine en .salon coûte 10,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 57,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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