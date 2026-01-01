Construire la plateforme d'avis vers laquelle chaque acheteur se tourne avec un domaine .reviews

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.reviews

Pourquoi choisir un nom de domaine .reviews ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .reviews

Qu'est-ce qu'un domaine en .reviews ?

.reviews est un domaine générique de premier niveau pour les sites et pages axés sur les avis. C’est un gTLD sans restriction, il peut donc être utilisé par n’importe qui, en particulier pour les avis de produits, de services ou d’entreprises.

À qui s'adresse un domaine en .reviews ?

Un domaine .reviews fonctionne bien pour les sites d'avis, les blogs comparatifs, les testeurs de produits et les annuaires de services locaux qui veulent renforcer la confiance et rendre les commentaires faciles à trouver. Il convient aussi bien aux projets de niche qu'aux plateformes de contenu plus grandes.

Pourquoi choisir un domaine .reviews ?

Un domaine en .reviews permet de rendre votre site Web clair en un coup d’œil, en aidant les gens à comprendre immédiatement ce que votre entreprise offre. Il peut améliorer la reconnaissance, soutenir la confiance et garder votre présence en ligne facile à mémoriser pendant votre croissance.

Informations de domaine pour .reviews

TLD
.reviews
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .reviews

Un domaine .reviews signale qu’un site est axé sur les avis, les évaluations ou les opinions. Il est couramment utilisé par les éditeurs, les blogs et les entreprises qui partagent des commentaires sur des produits, des services ou des clients.
Oui. .reviews est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel. Il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche. La confiance dépend plus du site web et du contenu que de l'extension.
Oui, si votre site est centré sur les avis ou les comparaisons. Les moteurs de recherche le traitent de la même façon que les autres extensions pour le référencement. Le contenu utile et la pertinence comptent donc plus que la fin.
Choisissez .reviews si vous voulez une extension qui décrit le contenu des avis et que la version .com n'est pas disponible. Choisissez .com si votre public attend le domaine généraliste le plus familier.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .reviews. C'est une extension ouverte, il n'y a donc pas de conditions d'éligibilité particulières pour les particuliers, les entreprises ou les organisations.
Oui, comme tous les domaines, il doit suivre des règles de nommage standard. Le nom ne peut pas contenir d’espaces ou de caractères invalides, et certains noms peuvent être réservés par le registre.
Chez Hostinger, un domaine en .reviews coûte 4,99 € la première année. Après cela, les frais de renouvellement sont de 63,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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