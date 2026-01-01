Un domaine .rest construit pour votre restaurant
28,99€/an1,99€/1re annéePour la première année
Économisez 93 %
Pourquoi choisir un nom de domaine .rest ?
Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .rest
Qu'est-ce qu'un domaine .rest?
.rest est un domaine générique de premier niveau destiné aux restaurants et aux services liés à la restauration, mais il peut être enregistré par n’importe qui. C’est un choix moderne et de marque pour les sites d’accueil, de restauration et de réservation.
À qui s'adresse un domaine en .rest ?
Un domaine .rest fonctionne bien pour les restaurants, les cafés, les entreprises de restauration, les blogueurs gastronomiques et les marques d'hôtellerie qui veulent une adresse Web claire et mémorable pour les menus, les réservations et la visibilité locale.
Pourquoi choisir un domaine .rest ?
Un domaine .rest aide les visiteurs à comprendre votre site Web en un coup d’œil et supporte une identité de marque claire et mémorable. Il fonctionne bien sur les sites Web, le courrier électronique et le marketing, ce qui en fait un choix pratique pour la croissance à long terme.
Informations de domaine pour .rest
TLD
.rest
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
3 ans
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
Noms de domaine internationalisés
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €
Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?
Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
Page « Bientôt disponible » ou lien en bio gratuits
Tarifs compétitifs
Conseils
Comment choisir le nom de domaine parfait
1. Incluez le nom de votre marque
Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
2. Optez pour la simplicité
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
3. Soignez la lisibilité
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
4. Pensez à votre public
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
5. Agissez rapidement
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher
Explorez d'autres extensions de nom de domaine
.fr
Le choix évident en France
.com
Le nom de domaine le plus populaire au monde
.online
Votre entreprise, accessible à tout moment
.io
Le choix des startups
.icu
Avec .icu, montrez que vos clients sont au cœur de votre ac...
.xyz
Moderne, créatif, flexible
.pro
Montrez votre savoir-faire au monde
.cloud
L'infrastructure des entreprises modernes
FAQ sur le nom de domaine .rest
Que signifie un domaine en .rest ?
Un domaine en .rest est une adresse web se terminant souvent utilisée par les restaurants, les services alimentaires et les entreprises connexes. Il permet de signaler un site sur la restauration, les menus, les réservations ou l'hospitalité.
Est-ce qu'un domaine .rest est fiable ?
Oui. .rest est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel. Il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche. La confiance dépend plus du site web et de l'entreprise derrière que de l'extension elle-même.
Un .rest est-il un bon domaine ?
Oui, si votre site est pour un restaurant, une marque alimentaire ou un service d'accueil. Les moteurs de recherche traitent le .rest de la même manière que les autres extensions pour le référencement. Le contenu, les liens et la qualité du site comptent donc plus.
Dois-je choisir un domaine .rest ou .com ?
Choisissez .rest si vous voulez un nom clair et spécialement conçu pour un restaurant ou un site lié à l'alimentation. Choisissez .com si votre public s'attend à l'extension la plus familière ou si votre nom préféré n'est disponible que là.
Qui peut enregistrer un domaine .rest ?
Tout le monde peut enregistrer un domaine .rest. Il n'est pas limité aux restaurants, aux entreprises ou à un pays spécifique.
Y a-t-il des restrictions sur les domaines en .rest ?
Il n'y a pas de restrictions d'éligibilité particulières, mais le nom doit suivre les règles normales du domaine. Il ne peut pas contenir d'espaces, et les noms réservés ou déjà enregistrés sont indisponibles.
Combien coûte un domaine .rest ?
Chez Hostinger, un domaine en .rest coûte 1,99 € la première année. Après cela, les frais de renouvellement sont 28,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.