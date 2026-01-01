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.repair

Pourquoi choisir un nom de domaine .repair ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .repair

Qu'est-ce qu'un domaine .repair ?

.repair est un domaine générique de premier niveau pour les entreprises et les services liés à la réparation. Il n’a pas de restrictions générales d’éligibilité. C’est donc un choix flexible pour les ateliers de réparation, les entrepreneurs et les marques axées sur le support.

À qui s'adresse un domaine en .repair ?

Un domaine .repair convient parfaitement aux ateliers automobiles, aux techniciens électroménagers, aux services de réparation à domicile et aux équipes de maintenance qui veulent une adresse Web claire et axée sur le service.

Pourquoi choisir un domaine .repair ?

Un domaine .repair aide les visiteurs à comprendre votre site Web instantanément et facilite la reconnaissance de votre marque. C’est un choix clair et fiable pour les sites Web, les courriels et le marketing à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .repair

TLD
.repair
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

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Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .repair

Un domaine .repair signale généralement des services de réparation, des corrections ou des travaux de restauration. Il a commencé comme une extension générique, mais aujourd’hui, il est couramment utilisé par les mécaniciens, les techniciens et les entreprises de services.
Oui. .repair est un domaine de premier niveau valide dans le DNS mondial, et il apparaît dans la base de données de la zone racine de l’IANA. Il fonctionne normalement dans les navigateurs, la messagerie et les moteurs de recherche.
Oui, si votre site concerne des réparations, de la maintenance ou des services associés. Les moteurs de recherche traitent le .repair de la même manière que les autres extensions. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que le TLD.
Choisissez .repair lorsque vous voulez que le nom décrive un service axé sur la réparation et .com lorsque vous voulez la plus large familiarité. .com peut convenir aux marques générales, tandis que .repair est plus clair pour les publics de niche.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .repair. C'est un TLD ouvert, il n'y a donc pas de conditions particulières d'adhésion ou de résidence.
Des règles de domaine standard s'appliquent, telles que les caractères valides et les limites de longueur. Certains noms peuvent être réservés ou vendus comme noms premium par le registre.
Chez Hostinger, un domaine en .repair coûte 7,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 36,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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