Inspirez les voyageurs allemands avec un domaine .reisen

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.reisen

Pourquoi choisir un nom de domaine .reisen ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .reisen

Qu'est-ce qu'un domaine en .reisen?

.reisen est un domaine générique de premier niveau pour les sites liés au voyage. Son nom signifie voyager en allemand, et il est ouvert à l’enregistrement général sans limite d’éligibilité connue.

À qui s'adresse un domaine en .reisen ?

Un domaine .reisen convient parfaitement aux agences de voyages, aux tour-opérateurs, aux blogueurs et aux guides de destinations qui veulent une adresse web claire et mémorable pour les publics germanophones. Il convient aux projets et aux entreprises axés sur le voyage.

Pourquoi choisir un domaine .reisen ?

Un domaine .reisen aide les visiteurs à comprendre votre site Web instantanément et facilite la reconnaissance de votre marque. Il prend en charge un positionnement clair, est pratique pour les sites Web et les courriels, et fonctionne bien à mesure que votre présence en ligne se développe.

Informations de domaine pour .reisen

TLD
.reisen
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .reisen

.reisen est un mot allemand pour « voyager » ou « voyager ». Il est couramment utilisé par les entreprises de voyages, les blogs et les sites touristiques, en particulier pour les publics germanophones.
Oui. .reisen est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel, il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche. La confiance dépend plus du site web et du propriétaire que de l'extension.
Oui, si votre site parle de voyages, de voyages, ou de tourisme et que vous voulez un nom local ou thématique clair. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres extensions. Le contenu et la pertinence comptent donc plus pour le référencement.
Choisissez .reisen si votre marque se concentre sur le voyage et que vous voulez un nom qui corresponde au sujet ou qui soit plus facile à obtenir. Choisissez .com si votre audience s'attend à l'extension mondiale la plus familière ou si vous voulez la reconnaissance quotidienne la plus large.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .reisen. Il n’y a pas de restriction d’éligibilité générale, donc il est ouvert aux particuliers, aux entreprises et aux organisations.
Oui, les règles de nommage de domaine standard s'appliquent. Le nom doit être valide, utiliser des caractères autorisés et éviter les noms réservés ou déjà enregistrés définis par le registre.
Chez Hostinger, un domaine en .reisen coûte 14,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 20,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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