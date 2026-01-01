Aidez plus de personnes à démarrer leur récupération avec un domaine .rehab

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.rehab

Pourquoi choisir un nom de domaine .rehab ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .rehab

Qu'est-ce qu'un domaine .rehab?

.rehab est un domaine générique de premier niveau destiné aux sites liés à la santé, à la récupération et à la réadaptation. Il est ouvert à l’enregistrement général et ne comporte aucune restriction d’éligibilité particulière.

À qui s'adresse un domaine en .rehab ?

Un domaine .rehab convient parfaitement aux centres de réadaptation, aux physiothérapeutes, aux programmes de rétablissement de la dépendance et aux cliniques de bien-être qui veulent une présence en ligne claire et fiable. Il convient également aux services de soutien connexes et aux ressources communautaires.

Pourquoi choisir un domaine .rehab ?

Un domaine .rehab aide les visiteurs à comprendre votre site Web instantanément et peut rendre votre marque plus facile à reconnaître. Il prend en charge le nommage clair pour les sites Web, le courrier électronique et le marketing tout en donnant à votre entreprise une adresse Web ciblée et professionnelle.

Informations de domaine pour .rehab

TLD
.rehab
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

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Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .rehab

.rehab est une extension de domaine liée aux services de réadaptation et aux sujets de récupération. Aujourd'hui, il est souvent utilisé par les cliniques, les thérapeutes et les ressources de soutien.
Oui. .rehab est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel, il fonctionne donc dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche comme les autres domaines. La confiance dépend plus du site Web et du propriétaire que de l'extension.
Oui, si votre site concerne clairement la désintoxication, la récupération ou les services associés. Les moteurs de recherche traitent le .rehab de la même façon que les autres extensions pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que la fin.
Choisissez .rehab si vous voulez un domaine qui correspond étroitement à votre service ou sujet. Choisissez .com si vous voulez la reconnaissance la plus large ou le nom que vous voulez y est déjà disponible.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .rehab. Il n'y a pas de licence professionnelle particulière ni d'adhésion requise.
Les règles de domaine standard s'appliquent, y compris les caractères valides et les limites de longueur fixées par le registre. Les noms réservés ou premium peuvent ne pas être disponibles, mais il n'y a pas de restrictions d'utilisation spéciales.
Chez Hostinger, un domaine en .rehab coûte 7,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 36,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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