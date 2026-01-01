Partager des aliments que les gens cuisineront encore et encore avec un domaine .recipes

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.recipes

Pourquoi choisir un nom de domaine .recipes ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .recipes

Qu'est-ce qu'un domaine en .recipes ?

.recipes est un domaine générique de premier niveau pour les sites d'alimentation et de cuisine. Il n'a aucune restriction d'éligibilité publique, il peut donc convenir aux blogs de recettes, aux marques d'alimentation et aux communautés culinaires.

À qui s'adresse un domaine en .recipes ?

Un domaine .recipes fonctionne bien pour les blogueurs culinaires, les créateurs de recettes, les projets de livres de cuisine et les communautés culinaires qui veulent une maison claire et mémorable pour les plats, les idées de repas et le contenu de la cuisine.

Pourquoi choisir un domaine .recipes ?

Un domaine .recipes aide les visiteurs à comprendre votre site Web instantanément et facilite la reconnaissance de votre marque. Il prend en charge le nommage clair des sites Web, des adresses e-mail et du marketing à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .recipes

TLD
.recipes
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
Page « Bientôt disponible » ou lien en bio gratuits
Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .recipes

Un domaine .recipes signale qu'un site web concerne la nourriture, la cuisine ou le partage de recettes. Il a été créé pour des sites axés sur les recettes, mais aujourd'hui il est couramment utilisé par les blogueurs, les chefs et les marques alimentaires.
Oui. .recipes est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel. Il fonctionne donc dans les navigateurs, les courriels et la recherche. La confiance dépend plus du contenu et de la sécurité de votre site que de l’extension elle-même.
Oui, si votre site concerne la cuisine, les idées de repas ou le contenu des recettes. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres TLD pour le référencement. La pertinence et le contenu utile comptent donc plus que l’extension.
Choisissez .recipes si vous voulez une adresse web claire et spécifique à un sujet et que votre public attend du contenu alimentaire. Choisissez .com si vous voulez l'extension la plus familière ou si vous avez besoin d'une plus grande flexibilité de marque.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .recipes. Il est ouvert au public, sans exigence particulière de secteur d'activité ou de localisation.
Oui, des règles de domaine standard s'appliquent. Votre nom doit utiliser des lettres, des chiffres ou des traits d'union valides, et certains noms peuvent être réservés par le registre ou indisponibles s'ils sont déjà pris.
Chez Hostinger, un domaine .recipes coûte 6,99 € la première année. Après cela, les frais de renouvellement sont de 78,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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