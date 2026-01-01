Lancer des campagnes qui convertissent avec un domaine .promo

25,99/an10,99/1re année
Économisez 58 %
Pour la première année
.promo

Pourquoi choisir un nom de domaine .promo ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .promo

Qu'est-ce qu'un domaine .promo ?

.promo est un domaine générique de premier niveau pour des utilisations promotionnelles et marketing, sans restriction d'éligibilité particulière. Il convient aux campagnes de vente, coupons, et offres de marque.

À qui s'adresse un domaine en .promo ?

Les domaines .promo conviennent parfaitement aux spécialistes du marketing, aux détaillants, aux organisateurs d'événements et aux agences qui ont besoin d'un moyen clair de partager leurs offres, leurs lancements et leurs campagnes.

Pourquoi choisir un domaine .promo ?

Un domaine .promo aide les visiteurs à comprendre votre site rapidement et à garder votre image de marque claire sur le Web, les e-mails et les campagnes. Il prend en charge une reconnaissance facile, un partage simple et une présence professionnelle en ligne à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .promo

TLD
.promo
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
Page « Bientôt disponible » ou lien en bio gratuits
Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher

Explorez d'autres extensions de nom de domaine

.fr

Le choix évident en France

10,99 €0,01/1re annéeVérifier la disponibilité

.com

Le nom de domaine le plus populaire au monde

16,99 €0,01/1re annéeVérifier la disponibilité

.online

Votre entreprise, accessible à tout moment

33,99 €0,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.io

Le choix des startups

65,99 €27,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.icu

Avec .icu, montrez que vos clients sont au cœur de votre ac...

14,99 €1,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.xyz

Moderne, créatif, flexible

18,99 €1,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.pro

Montrez votre savoir-faire au monde

29,99 €2,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.cloud

L'infrastructure des entreprises modernes

24,99 €1,99/1re annéeVérifier la disponibilité

FAQ sur le nom de domaine .promo

Un domaine .promo suggère des promotions, des campagnes, des réductions ou des lancements de produits. Il est couramment utilisé pour les pages marketing, les offres spéciales et les sites de campagnes à court terme.
Oui. .promo est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel. Il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche. La confiance dépend plus du propriétaire du site que de l'extension elle-même.
Oui, si votre site est lié à des promotions, des offres ou de la publicité. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres extensions pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que la fin.
Choisissez .promo si vous voulez une correspondance claire pour une campagne, une offre ou une page promotionnelle. Choisissez .com si votre public attend l'extension la plus familière ou si vous voulez un domaine de marque plus large.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .promo. Il est ouvert aux particuliers, aux entreprises et aux organisations sans condition particulière d'éligibilité.
Oui, des règles de domaine standard s'appliquent. Le nom doit être unique, utiliser des caractères autorisés et ne pas correspondre à des termes réservés ou déposés que le registre bloque.
Chez Hostinger, un domaine en .promo coûte 10,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 25,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.