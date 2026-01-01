Construire la destination de poker de référence avec un domaine .poker

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.poker

Pourquoi choisir un nom de domaine .poker ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .poker

Qu'est-ce qu'un domaine .poker ?

.poker est un domaine générique de premier niveau pour les sites liés au poker, des blogs de joueurs aux communautés en ligne. Il n’a pas de restrictions géographiques générales, mais certains contenus de jeu peuvent être soumis aux lois locales et aux politiques de registre.

À qui s'adresse un domaine en .poker ?

Un domaine .poker fonctionne bien pour les clubs de poker, les organisateurs de tournois, les communautés de joueurs et les sites de formation qui veulent une adresse web claire et de niche. Il convient aux projets axés sur le jeu, la stratégie et les événements.

Pourquoi choisir un domaine .poker ?

Un domaine .poker aide les visiteurs à comprendre votre site Web instantanément et rend votre marque plus facile à reconnaître. Il peut prendre en charge un site Web clair, l'e-mail et l'utilisation marketing à mesure que votre entreprise se développe, tout en gardant votre adresse Web ciblée et facile à mémoriser.

Informations de domaine pour .poker

TLD
.poker
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
Page « Bientôt disponible » ou lien en bio gratuits
Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher

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FAQ sur le nom de domaine .poker

.poker est une extension de domaine liée à des sites, clubs, événements et services liés au poker. Aujourd'hui, il est généralement utilisé pour montrer un lien clair avec le jeu ou l'industrie.
Oui. .poker est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel, il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche. La confiance dépend plus du site Web lui-même que de l'extension.
Oui, si votre site concerne le poker, comme une équipe, une page d’actualité, un événement, ou une entreprise. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres domaines pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que l’extension.
Choisissez .poker si vous voulez un nom qui signale instantanément un site axé sur le poker. Choisissez .com si vous voulez l'option la plus familière pour un large public ou si le nom .poker que vous voulez est pris.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .poker. Il n'y a pas de limite d'éligibilité générale, donc les particuliers, les entreprises et les organisations peuvent en faire la demande.
Comme tous les noms de domaine, le .poker doit suivre les règles de nommage standard, telles que les caractères autorisés et les limites de longueur. Certains noms peuvent également être réservés par le registre ou indisponibles parce qu'ils sont déjà enregistrés.
Chez Hostinger, un domaine en .poker coûte 7,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 68,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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