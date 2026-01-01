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.plumbing

Pourquoi choisir un nom de domaine .plumbing ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .plumbing

Qu'est-ce qu'un domaine .plumbing ?

.plumbing est un domaine générique de premier niveau pour les entreprises, les services et les sites industriels liés à la plomberie. Il n'a pas de restrictions géographiques générales, ce qui en fait un domaine adapté aux plombiers, aux fournisseurs et aux sites Web axés sur le commerce.

À qui s'adresse un domaine en .plomberie ?

Un domaine en .plomberie convient parfaitement aux plombiers, entrepreneurs, services de réparation à domicile et fournisseurs de plomberie qui veulent une adresse Web claire et professionnelle.

Pourquoi choisir un domaine .plomberie ?

Un domaine en .plomberie aide les visiteurs à comprendre votre site Web en un coup d'oeil et facilite l'identification de votre marque. Il prend en charge une utilisation claire du site Web, des courriels et du marketing à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .plumbing

TLD
.plumbing
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

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Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .plumbing

Un domaine .plomberie est une extension d'adresse web pour les sites liés à la plomberie. Il est couramment utilisé par les plombiers, les entreprises de plomberie, les fournisseurs et les annuaires de services.
Oui. .plumbing est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel, il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche. La confiance dépend plus du site Web lui-même que de l'extension.
Oui, si votre site concerne la plomberie ou les services associés. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres extensions pour le référencement. Le contenu, la pertinence et les liens comptent donc plus que la fin.
Choisissez .plomberie si vous voulez une adresse claire et spécifique à un sujet et que votre .com idéal est indisponible. Choisissez .com si vous voulez l'extension la plus familière pour un large public.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .plomberie. Il est ouvert aux particuliers, aux entreprises et aux organisations sans condition particulière d'éligibilité.
Les règles de domaine standard s'appliquent, y compris les caractères autorisés, les limites de longueur et les noms qui ne peuvent pas être enregistrés. Certains noms peuvent également être réservés par le registre.
Chez Hostinger, un domaine en .plomberie coûte 7,99 € la première année. Après cela, les frais de renouvellement sont de 73,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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