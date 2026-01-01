Connectez les acheteurs avec les pièces dont ils ont besoin avec un domaine .parts

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.parts

Pourquoi choisir un nom de domaine .parts ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .parts

Qu'est-ce qu'un domaine .parts ?

.parts est un domaine générique de premier niveau créé pour les sites de produits, de composants et de pièces détachées. Il n'a pas de limites d'enregistrement connues. Il peut donc convenir aux entreprises, aux places de marché ou aux projets de niche.

À qui s'adresse un domaine en .parts ?

Un domaine .parts convient parfaitement aux vendeurs de pièces automobiles, aux ateliers de réparation, aux fournisseurs industriels et aux marchés de pièces détachées qui veulent une adresse Web claire et axée sur les produits.

Pourquoi choisir un domaine .parts ?

Un domaine en .parts aide les visiteurs à comprendre votre offre en un coup d’œil, favorise une reconnaissance claire de votre marque et donne à votre site Web et à votre messagerie une identité professionnelle cohérente.

Informations de domaine pour .parts

TLD
.parts
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

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Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .parts

Un domaine .parts suggère un site sur les pièces, composants ou remplacements. Il est couramment utilisé par les entreprises de l’automobile, de la fabrication, de la réparation et des chaînes d’approvisionnement.
Oui. .parts est un domaine générique de premier niveau valide, et il se résout comme les autres domaines standards dans les navigateurs et la messagerie. Il est délégué dans la zone racine IANA, avec Identity Digital comme registre.
Oui, si votre site concerne des pièces, des réparations ou des composants. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres extensions pour le référencement. Votre contenu et votre pertinence comptent donc plus que la fin.
Choisissez .parts si vous voulez un nom qui correspond à une entreprise ou un produit lié aux pièces et que votre .com préféré n'est pas disponible. Choisissez .com si votre public s'attend à l'extension la plus familière ou si vous voulez la reconnaissance la plus large.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .parts. Il est ouvert aux particuliers, aux entreprises et aux organisations, sans condition de présence locale.
Il n’y a pas de restrictions de nommage particulières au-delà des règles de domaine standard. Certains noms peuvent être réservés par le registre, et les enregistrements doivent suivre les politiques du registre et les règles de sanctions applicables.
Chez Hostinger, un domaine en .parts coûte 8,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 41,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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