Enregistrez votre nom de domaine .ng.
28,99€/an21,99€/1re annéePour la première année
Économisez 24 %
Pourquoi choisir un nom de domaine .ng ?
Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .ng
Qu'est-ce qu'un domaine en .ng ?
.ng est le domaine de premier niveau (ccTLD) du code pays du Nigeria, géré par NiRA. Il est ouvert à l’usage général, bien que certains noms de second niveau tels que .gov.ng et .edu.ng aient des règles d’éligibilité ou des conditions d’approbation.
À qui s'adresse un domaine en .ng ?
Les domaines .ng fonctionnent bien pour les entreprises nigérianes, les startups locales, les agences, les organisations à but non lucratif et les marques personnelles qui veulent une identité locale claire et la confiance avec le public au Nigeria.
Pourquoi choisir un domaine .ng ?
Un domaine .ng aide les gens à identifier immédiatement votre site Web comme connecté au Nigeria, soutenant ainsi la clarté et la confiance. Il peut renforcer la reconnaissance de la marque sur votre site, votre messagerie et votre marketing à mesure que votre entreprise se développe.
Informations de domaine pour .ng
TLD
.ng
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
RegistrarLock
DNSSEC
Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?
Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
Page « Bientôt disponible » ou lien en bio gratuits
Tarifs compétitifs
Conseils
Comment choisir le nom de domaine parfait
1. Incluez le nom de votre marque
Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
2. Optez pour la simplicité
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
3. Soignez la lisibilité
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
4. Pensez à votre public
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
5. Agissez rapidement
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher
Explorez d'autres extensions de nom de domaine
.fr
Le choix évident en France
.com
Le nom de domaine le plus populaire au monde
.online
Votre entreprise, accessible à tout moment
.io
Le choix des startups
.icu
Avec .icu, montrez que vos clients sont au cœur de votre ac...
.xyz
Moderne, créatif, flexible
.pro
Montrez votre savoir-faire au monde
.cloud
L'infrastructure des entreprises modernes
FAQ sur le nom de domaine .ng
Que signifie un domaine en .ng ?
Un domaine .ng est le domaine de premier niveau du code pays du Nigeria. Il est couramment utilisé par les entreprises, les organisations et les particuliers nigérians, mais tout le monde peut l’utiliser pour un site centré sur le Nigeria.
Un domaine en .ng est-il fiable ?
Oui. .ng est un TLD valide à code pays avec un registre officiel. Il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche. La confiance dépend aussi du site web, pas seulement de l'extension.
Un .ng est-il un bon domaine ?
Oui, si votre site est destiné au Nigeria ou à un public qui attend une connexion locale. Les moteurs de recherche traitent le .ng de la même manière que les autres domaines pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que l’extension.
Dois-je choisir un domaine en .ng ou en .com ?
Choisissez .ng si vous voulez une identité locale nigériane ou si le nom .com n'est pas disponible. Choisissez .com si vous voulez l'extension mondiale la plus familière pour un large public ou international.
Qui peut enregistrer un domaine .ng ?
Un domaine en .ng est ouvert à tous pour être enregistré. Vous n’avez pas besoin d’être basé au Nigeria pour en acheter un.
Y a-t-il des restrictions sur les domaines en .ng ?
Oui. Le nom doit suivre les règles du registre, telles que les caractères autorisés et les limites de longueur. Les noms réservés ou protégés peuvent ne pas être disponibles, et certaines options de second niveau peuvent avoir des exigences supplémentaires.
Combien coûte un domaine en .ng ?
Chez Hostinger, un domaine en .ng coûte 21,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 28,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.