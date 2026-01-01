Honorer le service avec un domaine .navy
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Pourquoi choisir un nom de domaine .navy ?
Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .navy
Qu'est-ce qu'un domaine .navy ?
.navy est un domaine générique de premier niveau pour les sites maritimes et navals. Il n'a pas de restrictions générales d'enregistrement, bien que son association militaire puisse en faire un choix de niche.
À qui s'adresse un domaine en .navy ?
Un domaine .navy fonctionne bien pour les organisations liées à l’armée, les entrepreneurs de défense, les projets maritimes et les communautés de vétérans qui veulent une identité claire et fiable. Il convient également parfaitement aux campagnes de marque liées à la mer ou au service.
Pourquoi choisir un domaine .navy ?
Un domaine .navy aide les visiteurs à comprendre votre site Web instantanément et facilite la reconnaissance de votre marque. Il offre une adresse claire et mémorable qui fonctionne bien pour les sites Web, les courriels et le marketing à mesure que votre projet grandit.
Informations de domaine pour .navy
TLD
.navy
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €
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Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
Page « Bientôt disponible » ou lien en bio gratuits
Tarifs compétitifs
Conseils
Comment choisir le nom de domaine parfait
1. Incluez le nom de votre marque
Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
2. Optez pour la simplicité
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
3. Soignez la lisibilité
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
4. Pensez à votre public
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
5. Agissez rapidement
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher
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FAQ sur le nom de domaine .navy
Que signifie un domaine en .navy ?
Un domaine .navy est une adresse web de marque liée au mot « marine ». Il est couramment utilisé pour les sites liés à des sujets navals, de défense ou de communautés maritimes.
Est-ce qu'un domaine .navy est fiable ?
Oui. Un domaine en .navy fonctionne comme les autres extensions de domaine valides dans les navigateurs, la messagerie et la recherche. C'est un vrai domaine de premier niveau avec un registre officiel derrière.
Un .navy est-il un bon domaine ?
Oui, si votre site parle de services navals, d'histoire, de produits ou de communautés. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres extensions. La pertinence et le contenu comptent donc plus que la fin.
Dois-je choisir un domaine en .navy ou en .com ?
Choisissez .navy si vous voulez une correspondance spécifique pour un thème naval ou si le nom est plus facile à obtenir. Choisissez .com si vous voulez l'option la plus large et la plus familière pour le grand public.
Qui peut enregistrer un domaine .navy ?
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .navy. C'est une extension ouverte, il n'y a donc pas de règles d'éligibilité particulières pour la plupart des acheteurs.
Y a-t-il des restrictions sur les domaines en .navy ?
Oui, les règles de domaine standard s'appliquent toujours. Le nom doit utiliser des caractères autorisés, et certains noms réservés ou premium peuvent ne pas être disponibles.
Combien coûte un domaine .navy ?
Chez Hostinger, un domaine en .navy coûte 28,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 41,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.