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.mortgage

Pourquoi choisir un nom de domaine .mortgage ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .mortgage

Qu'est-ce qu'un domaine .hypothèque ?

.mortgage est un domaine générique de premier niveau destiné aux professionnels des prêts hypothécaires et aux services financiers connexes. Il n’a aucune restriction d’éligibilité publique, et il est géré par Identity Digital.

À qui s'adresse un domaine en .hypothèque ?

Les domaines hypothécaires .hypothèques conviennent parfaitement aux courtiers hypothécaires, aux prêteurs, aux agents de prêt et aux professionnels de l'immobilier qui veulent une adresse Web claire et axée sur la confiance pour les services de prêt, les taux et l'éducation des clients.

Pourquoi choisir un domaine .hypothèque ?

Un domaine .mortgage aide les visiteurs à comprendre votre site Web instantanément et donne à votre marque une adresse Web claire et pertinente. Il favorise la confiance, la reconnaissance facile et une utilisation cohérente sur tous les sites Web, courriels et marketing au fur et à mesure de votre croissance.

Informations de domaine pour .mortgage

TLD
.mortgage
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .mortgage

Un domaine .hypothèque est une extension d'adresse web pour le contenu lié aux prêts hypothécaires, aux prêts et au financement immobilier. Il est couramment utilisé par les prêteurs, les courtiers et les sites financiers axés sur les services hypothécaires.
Oui. .mortgage est un domaine de premier niveau valide et peut être utilisé normalement dans les navigateurs, les messageries et les moteurs de recherche. Comme les autres TLD, il est exploité via un registre officiel.
Oui, si votre site se concentre sur des conseils hypothécaires, des prêts, ou des services financiers connexes. Les moteurs de recherche le traitent de la même façon que les autres extensions, donc la pertinence et le contenu utile comptent plus que la fin.
Choisissez .hypothèque si vous voulez un nom qui correspond clairement à une marque ou un service axé sur les prêts hypothécaires. Choisissez .com si vous voulez l'option la plus familière pour un large public ou si le nom est plus facile à trouver là-bas.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .mortgage. Il ne se limite pas aux prêteurs agréés ou à des organisations spécifiques.
Il n'y a pas de restrictions d'utilisation particulières pour les domaines en .mortgage. Les règles de domaine standard s'appliquent toujours, y compris les limites de caractères valides et les noms réservés définis par le registre.
Chez Hostinger, un domaine en .mortgage coûte 7,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 63,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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