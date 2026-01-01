Créer un espace pour se souvenir et célébrer une vie avec un domaine .memorial

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.memorial

Pourquoi choisir un nom de domaine .memorial ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .memorial

Qu'est-ce qu'un domaine .memorial ?

Nouveau TLD générique pour les sites commémoratifs et d'hommage, le .memorial est ouvert à l'enregistrement général et est souvent utilisé pour les pages commémoratives, les avis de décès et les projets commémoratifs.

À qui s'adresse un domaine en .memorial ?

Un domaine .memorial fonctionne bien pour les pompes funèbres, les services commémoratifs, les organismes de bienfaisance et les familles qui créent des pages hommages. Il aide à honorer les proches, à partager des souvenirs et à présenter un espace en ligne respectueux.

Pourquoi choisir un domaine .memorial ?

Un domaine .memorial aide les visiteurs à comprendre votre site Web instantanément et facilite la reconnaissance de votre marque. Il prend en charge une communication claire entre les sites Web, les e-mails et le marketing au fur et à mesure de la croissance de votre projet.

Informations de domaine pour .memorial

TLD
.memorial
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
Page « Bientôt disponible » ou lien en bio gratuits
Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher

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FAQ sur le nom de domaine .memorial

Un domaine .memorial est couramment utilisé pour les sites d'hommage, les pages de commémoration et les services commémoratifs. Il signale que le site vise à honorer une personne, un événement ou un héritage.
Oui. .memorial est un domaine de premier niveau valide, il fonctionne donc dans les navigateurs, la messagerie et les moteurs de recherche comme d'autres extensions. Il est exécuté via un système de registre officiel.
Oui, si votre site concerne le souvenir, les hommages ou les services commémoratifs. Les moteurs de recherche traitent le .memorial de la même manière que les autres domaines pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus.
Choisissez .memorial si le site est axé sur l'honneur de quelqu'un ou offre des services liés au mémorial. Choisissez .com si vous voulez une extension plus générale que beaucoup de gens attendent en premier.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .memorial. C'est une extension ouverte, il n'y a donc pas de conditions d'éligibilité particulières pour la plupart des acheteurs.
Il n'y a pas de restrictions majeures d'utilisation spéciale, mais le nom doit suivre les règles standard du domaine. Cela signifie qu'il n'y a pas d'espaces, et que l'étiquette choisie doit être autorisée par le registre.
Chez Hostinger, un domaine en .memorial coûte 35,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 52,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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