Vendre une propriété française de luxe avec un domaine .maison

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.maison

Pourquoi choisir un nom de domaine .maison ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .maison

Qu'est-ce qu'un domaine .maison?

Le .maison est un domaine générique de premier niveau créé pour les sites liés à la « maison » ou à la « maison », mais il est ouvert à un usage général. Il n’y a pas de restrictions de résidence ou d’industrie connues.

À qui s'adresse un domaine en .maison ?

Un domaine .maison convient aussi bien aux agences immobilières, aux designers d'intérieur, aux marques de décoration et aux annonces immobilières qui veulent une adresse web mémorable et axée sur la maison.

Pourquoi choisir un domaine .maison ?

Un domaine .maison aide les visiteurs à comprendre votre site Web en un clin d’œil et donne à votre marque une adresse claire et mémorable. Il peut soutenir une utilisation cohérente sur votre site, votre messagerie et votre marketing à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .maison

TLD
.maison
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

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Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .maison

.maison est un mot français qui signifie « maison » ou « maison ». Aujourd’hui, il est couramment utilisé pour l’immobilier, la décoration d’intérieur, l’architecture et les marques liées à la maison.
Oui. .maison est un domaine de premier niveau valide et il fonctionne comme d'autres extensions de domaine dans les navigateurs, la messagerie et les moteurs de recherche. Il est exploité sous un registre officiel, ce qui permet d'assurer l'enregistrement et l'utilisation normale du domaine.
Oui, si votre site parle de maisons, de propriété, de design ou d’une marque construite autour de l’idée de « maison ». Les moteurs de recherche le traitent de la même façon que les autres extensions pour le référencement. La pertinence et le contenu comptent donc plus que la fin.
Choisissez .maison si vous voulez un nom qui correspond clairement à un site lié à la maison et que le .com exact n'est pas disponible. Choisissez .com si votre public attend l'extension la plus familière ou si vous voulez l'utilisation générale la plus large.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .maison. Il n'y a pas de condition d'éligibilité publique, il est donc ouvert aux particuliers, aux entreprises et aux organisations.
Oui, les règles de domaine standard s'appliquent toujours. Le nom doit être disponible, utiliser des caractères autorisés et éviter les noms réservés ou interdits définis par le registre.
Chez Hostinger, un domaine en .maison coûte 13,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 57,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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