Enregistrez votre nom de domaine .ma.

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .ma

Qu'est-ce qu'un domaine .ma ? Le .ma est le nom de domaine du code pays du Maroc, géré par l’ANRT. Il est ouvert à toute personne ou entreprise, mais les noms doivent suivre les règles du registre et ne peuvent inclure de termes restreints.

À qui s'adresse un domaine en .ma ? Un domaine .ma fonctionne bien pour les entreprises au Maroc, les fournisseurs de services locaux, les magasins de commerce électronique et les organisations ciblant le public marocain. Il aide à construire une identité locale claire et la confiance.