Enregistrez votre nom de domaine .ma.
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Pourquoi choisir un nom de domaine .ma ?
Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .ma
Qu'est-ce qu'un domaine .ma ?
Le .ma est le nom de domaine du code pays du Maroc, géré par l’ANRT. Il est ouvert à toute personne ou entreprise, mais les noms doivent suivre les règles du registre et ne peuvent inclure de termes restreints.
À qui s'adresse un domaine en .ma ?
Un domaine .ma fonctionne bien pour les entreprises au Maroc, les fournisseurs de services locaux, les magasins de commerce électronique et les organisations ciblant le public marocain. Il aide à construire une identité locale claire et la confiance.
Pourquoi choisir un domaine .ma ?
Un domaine .ma aide les visiteurs à comprendre rapidement la pertinence locale de votre site Web et facilite la mémorisation de votre marque. Il peut favoriser la confiance, un nommage clair et une utilisation cohérente de votre site, de vos courriels et de votre marketing au fur et à mesure de votre croissance.
Informations de domaine pour .ma
TLD
.ma
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
3 ans
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €
Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?
Aucune connaissance technique requise
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Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
Page « Bientôt disponible » ou lien en bio gratuits
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Conseils
Comment choisir le nom de domaine parfait
1. Incluez le nom de votre marque
Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
2. Optez pour la simplicité
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
3. Soignez la lisibilité
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
4. Pensez à votre public
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
5. Agissez rapidement
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FAQ sur le nom de domaine .ma
Que signifie un domaine en .ma ?
Un domaine en .ma est le domaine en code pays du Maroc. Les gens le lisent donc généralement comme un signe d’identité ou de présence marocaine en ligne. Il est couramment utilisé par les entreprises, les organisations et les individus liés au Maroc.
Un domaine en .ma est-il fiable ?
Oui. .ma est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel marocain, il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche.
Un .ma est-il un bon domaine ?
Oui, si vous voulez une adresse web liée au Maroc ou à un public marocain. Les moteurs de recherche traitent le .ma de la même façon que les autres TLD. La pertinence et le contenu comptent donc plus que l’extension.
Dois-je choisir un domaine .ma ou .com ?
Choisissez le .ma si votre site est axé sur le Maroc ou si vous souhaitez une identité locale. Choisissez le .com si vous souhaitez une reconnaissance mondiale la plus large ou si votre nom préféré est plus susceptible d'être disponible.
Qui peut enregistrer un domaine .ma ?
Le .ma est ouvert à tous. Les particuliers comme les organisations peuvent l’enregistrer, qu’ils soient au Maroc ou à l’étranger.
Y a-t-il des restrictions sur les domaines en .ma ?
Oui. Les enregistrements doivent suivre les règles de nommage du registre, et certains noms réservés sont bloqués. Certaines extensions de second niveau, comme les noms liés au gouvernement, ont des exigences plus strictes.
Combien coûte un domaine en .ma ?
Chez Hostinger, un domaine en .ma coûte 30,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 34,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.