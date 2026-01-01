Établissez votre identité commerciale avec un domaine .limited

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.limited

Pourquoi choisir un nom de domaine .limited ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .limited

Qu'est-ce qu'un domaine .limited ?

Domaine générique de premier niveau ouvert à l'enregistrement, le .limited est souvent utilisé par les entreprises et les marques. Il n'a pas de restrictions géographiques ou d'éligibilité particulières, mais le choix du nom devrait quand même correspondre à une utilisation commerciale claire.

À qui s'adresse un domaine en .limited ?

Un domaine .limited convient parfaitement aux marques de luxe, aux clubs exclusifs, aux services premium et aux produits en édition limitée qui veulent signaler la rareté et l’exclusivité. Il convient également aux entreprises mettant en avant des offres plafonnées ou l’accès à l’adhésion.

Pourquoi choisir un domaine .limited ?

Un domaine .limited permet de rendre l’objectif de votre marque clair en un coup d’œil et peut prendre en charge une identité en ligne plus mémorable. C’est un choix pratique pour les sites Web, les e-mails et les supports marketing à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .limited

TLD
.limited
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

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Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .limited

Un domaine .limited est une extension générique qui peut signaler une petite marque, exclusive ou spécifique à une entreprise. Aujourd'hui, il est souvent utilisé pour des noms d'entreprise, des sites de projets ou des marques qui veulent une adresse Web distinctive.
Oui. Un domaine .limited fonctionne comme d'autres extensions de domaine valides dans les navigateurs, la messagerie et la recherche. C'est un domaine de premier niveau reconnu avec un registre officiel derrière lui.
Oui, si vous voulez un nom qui correspond à une marque, une entreprise ou un projet avec une sensation limitée ou exclusive. Les moteurs de recherche le traitent de la même façon que les autres extensions. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que la fin.
Choisissez .limited si le nom convient à votre marque et que vous voulez une option plus spécifique, souvent plus disponible. Choisissez .com si vous voulez l'extension la plus familière pour un large public.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .limited. Il n'est pas limité à un pays ou à un secteur d'activité spécifique.
Des règles de domaine standard s'appliquent, telles que l'utilisation de caractères autorisés et l'évitement des noms déjà réservés par le registre. Aucune condition d'éligibilité particulière n'est connue pour cette extension.
Chez Hostinger, un domaine en .limited coûte 7,99 € la première année. Après cela, les frais de renouvellement sont de 36,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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