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.lawyer

Pourquoi choisir un nom de domaine .lawyer ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .lawyer

Qu'est-ce qu'un domaine en .lawyer?

.lawyer est un domaine générique de premier niveau pour les professionnels du droit, les cabinets d’avocats et les services juridiques. C’est un gTLD moderne sans exigence de localisation publique, mais les noms sont généralement choisis pour une image de marque professionnelle claire.

À qui s'adresse un domaine en .lawyer ?

Un domaine en .lawyer convient parfaitement aux avocats en solo, aux cabinets d’avocats, aux consultants juridiques et aux sites de services juridiques qui veulent une adresse Web claire et professionnelle. Il convient aux pratiques axées sur la confiance, la crédibilité et la reconnaissance facile.

Pourquoi choisir un domaine .lawyer ?

Un domaine en .lawyer permet de rendre clair en un coup d'œil l'objectif de votre site Web légal, en soutenant la confiance, la reconnaissance et le rappel facile. Il offre également un ajustement cohérent pour le site, le courrier électronique et le marketing à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .lawyer

TLD
.lawyer
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

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Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .lawyer

Un domaine en .avocat signale une profession juridique ou un site lié au droit. Aujourd’hui, il est couramment utilisé par les avocats, les cabinets d’avocats et les services juridiques pour rendre le sujet clair en un coup d’œil.
Oui. .lawyer est un gTLD valide avec un accord de registre ICANN, il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les e-mails et la recherche. La confiance dépend plus du site Web et de l'expéditeur que de l'extension.
Oui, si votre site concerne des services juridiques ou des conseils juridiques. Les moteurs de recherche traitent le .avocat et le .com sur un pied d’égalité pour le référencement. La pertinence, la qualité du contenu et les liens comptent donc plus que l’extension.
Choisissez .avocat si vous voulez que votre orientation juridique soit évidente et que le nom .com est déjà pris. Choisissez .com si vous voulez le choix le plus familier pour un large public.
L'extension .lawyer est ouverte à tous. Vous n'avez pas besoin d'être avocat agréé ou cabinet d'avocats pour l'enregistrer.
Il n'y a pas de restrictions d'éligibilité particulières, mais les règles normales de domaine s'appliquent toujours. Les noms doivent suivre les règles de format de registre, et les noms réservés ne peuvent pas être enregistrés.
Chez Hostinger, un domaine en .lawyer coûte 43,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 63,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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