Atteindre les acheteurs allemands prêts à acheter avec un domaine .kaufen

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.kaufen

Pourquoi choisir un nom de domaine .kaufen ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .kaufen

Qu'est-ce qu'un domaine en .kaufen?

.kaufen est un domaine générique de premier niveau pour « acheter » en allemand. Il est ouvert à l’enregistrement général, ce qui le rend très adapté aux sites d’achat, de vente et de marketplace.

À qui s'adresse un domaine en .kaufen ?

Un domaine en .kaufen convient parfaitement aux boutiques en ligne, aux détaillants locaux, aux vendeurs de marketplaces et aux marques qui veulent un signal d'achat clair. Il convient aux annonces de produits, aux promotions et aux projets de commerce électronique.

Pourquoi choisir un domaine .kaufen ?

Un domaine .kaufen aide les visiteurs à comprendre votre site Web en un coup d'oeil et peut faciliter la mémorisation de votre marque. Il offre une option claire et professionnelle pour les sites Web, les adresses e-mail et le marketing à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .kaufen

TLD
.kaufen
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .kaufen

.kaufen est un mot allemand qui signifie « acheter ». Il est couramment utilisé pour les sites de vente, de shopping et de commerce, en particulier lorsque le public est germanophone.
Oui. .kaufen est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel. Il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche. La confiance dépend plus du propriétaire du site que de l'extension.
Oui, si votre site web est axé sur l’achat, la vente ou un public germanophone. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres TLD. La pertinence et le contenu comptent donc plus que l’extension.
Choisissez .kaufen si vous voulez un nom qui correspond clairement au shopping ou au commerce en allemand. Choisissez .com si vous voulez la reconnaissance mondiale la plus large ou si votre nom .kaufen préféré est indisponible.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .kaufen. C'est une extension ouverte, il n'y a donc pas de règles d'éligibilité particulières pour la plupart des enregistrés.
Oui, des règles de domaine standard s'appliquent, y compris les caractères autorisés, les limites de longueur et les stratégies de registre. Les noms réservés ou interdits peuvent ne pas être disponibles, et les règles exactes dépendent du registre.
Chez Hostinger, un domaine en .kaufen coûte 5,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 30,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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