Présentez et vendez vos bijoux avec un domaine .jewelry

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.jewelry

Pourquoi choisir un nom de domaine .jewelry ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .jewelry

Qu'est-ce qu'un domaine .bijoux?

.jewelry est un domaine générique de premier niveau pour l'industrie de la bijouterie. Il est ouvert à l'enregistrement général et est couramment utilisé par les bijoutiers, les designers et les entreprises connexes.

À qui s'adresse un domaine en .bijoux ?

Un domaine .jewelry convient parfaitement aux bijoutiers, créateurs de bijoux, détaillants et services de réparation qui veulent une identité en ligne claire et mémorable. Il convient également aux boutiques et marques de luxe axées sur la vente et la mise en valeur de collections.

Pourquoi choisir un domaine .bijoux ?

Un domaine .jewelry permet de rendre l’objectif de votre site Web clair en un coup d’œil, ce qui peut améliorer la reconnaissance et la confiance. Il vous donne une adresse concise et mémorable qui fonctionne bien sur les sites Web, les courriels et le marketing à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .jewelry

TLD
.jewelry
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
Page « Bientôt disponible » ou lien en bio gratuits
Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher

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FAQ sur le nom de domaine .jewelry

Un domaine .jewelry est une extension d'adresse web pour les marques, magasins, designers et créateurs liés à la bijouterie. Il signale un accent clair sur les bijoux lorsque les gens voient le nom du site.
Oui. .jewelry est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel. Il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche. La confiance dépend plus de votre site Web et de la configuration de la sécurité que de l'extension.
Oui, si votre site parle de bijoux ou d’une entreprise connexe. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que l’extension.
Choisissez .bijoux si vous voulez un nom qui correspond à une marque de bijoux et que la version .com est indisponible. Choisissez .com si vous voulez la plus large familiarité pour un large public.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .jewelry. Il s'agit d'une extension ouverte, il n'y a donc pas de limites d'éligibilité basées sur la localisation ou la profession.
Oui, les règles de domaine standard s'appliquent toujours. Votre nom doit suivre les règles de syntaxe du Registre et ne peut pas utiliser de caractères réservés ou invalides, mais il n'y a pas de restrictions d'utilisation spéciales pour l'extension.
Chez Hostinger, un domaine en .bijoux coûte 10,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 65,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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