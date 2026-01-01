Célébrez la culture et la communauté irlandaise avec un domaine .irish

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.irish

Pourquoi choisir un nom de domaine .irish ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .irish

Qu'est-ce qu'un domaine en .irish?

.irish est un domaine générique de premier niveau sponsorisé pour les Irlandais, la culture et les entreprises. Il est ouvert à une large utilisation, sans condition de résidence générale, et est souvent utilisé pour les sites Web axés sur l’identité irlandaise.

À qui s'adresse un domaine en .irish ?

Les domaines .irish fonctionnent bien pour les entreprises irlandaises, les groupes communautaires, les projets culturels, les marques touristiques et les sites personnels qui veulent une identité irlandaise claire et une pertinence locale.

Pourquoi choisir un domaine .irish ?

Un domaine en .irish aide les visiteurs à comprendre votre site Web instantanément et facilite la reconnaissance de votre marque. Il supporte une image de marque claire, fonctionne bien sur tous les sites Web et les e-mails, et reste flexible à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .irish

TLD
.irish
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .irish

.irish est une extension de domaine géographique liée à l'Irlande et à l'identité irlandaise. Il est couramment utilisé par les personnes, les entreprises et les projets qui veulent une connexion irlandaise claire en ligne.
Oui. .irish est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel, il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche. Il est reconnu comme les autres terminaisons de domaine réelles.
Oui, si votre site dessert un public irlandais ou reflète la culture, les lieux ou les services irlandais. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres domaines. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que l’extension.
Choisissez .irish si vous voulez un nom qui signale la pertinence irlandaise ou aide à correspondre à un public local. Choisissez .com si vous voulez l'option globale la plus familière ou si vous avez besoin d'une reconnaissance plus large.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .irish. Il n'y a pas de condition de résidence ou de citoyenneté, il est donc ouvert aux particuliers, aux entreprises et aux organisations du monde entier.
Les règles de domaine standard s'appliquent toujours, y compris les caractères valides et une longueur de nom de domaine de 1 à 63 caractères. Les noms réservés ou bloqués peuvent également être indisponibles si le registre les maintient hors du marché.
Chez Hostinger, un domaine en .irish coûte 5,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 22,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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