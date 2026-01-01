Attirez des investisseurs sérieux avec un domaine .investments

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.investments

Pourquoi choisir un nom de domaine .investments ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .investments

Qu'est-ce qu'un domaine .investments ?

TLD générique ouvert destiné aux sites liés à l'investissement, le .investments est couramment utilisé par les sociétés financières et les conseillers. Il n'a pas de restrictions générales d'enregistrement, mais son nom long peut le rendre moins concis.

À qui s'adresse un domaine en .investments ?

Un domaine .investments convient parfaitement aux conseillers financiers, aux sociétés d'investissement, aux gestionnaires de patrimoine et aux services de portefeuille qui souhaitent mettre l'accent sur la croissance du capital et la gestion d'actifs.

Pourquoi choisir un domaine .investments ?

Un domaine .investments permet de rendre l'objectif de votre site Web clair en un coup d'oeil et peut améliorer la reconnaissance sur le Web, le courrier électronique et le marketing. Il offre une option professionnelle simple qui soutient une image de marque cohérente à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .investments

TLD
.investments
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher

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FAQ sur le nom de domaine .investments

.investments est une extension de domaine souvent liée à la finance, l'immobilier, les fonds, et d'autres sujets liés à l'investissement. Aujourd'hui, les gens l'utilisent pour montrer un site est axé sur les services d'investissement, l'éducation, ou les portefeuilles.
Oui. .investments est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel. Il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche. La confiance dépend plus du site web et de l'entreprise derrière que de l'extension elle-même.
Oui, si votre site concerne l’investissement, la gestion d’actifs ou l’éducation financière. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres domaines pour le référencement. La pertinence du contenu et la qualité du site comptent donc plus que l’extension.
Choisissez .investments si vous voulez une adresse qui correspond clairement à une marque axée sur l'investissement ou si le nom .com que vous voulez est pris. Choisissez .com si vous voulez l'option la plus familière pour un large public ou une entreprise générale.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .investments. Il est ouvert aux particuliers, aux entreprises et aux organisations sans conditions d'éligibilité particulières.
Oui, les règles de domaine standard s'appliquent toujours. Les noms doivent suivre les règles de syntaxe du registre, et les noms réservés ou bloqués peuvent ne pas être disponibles. La plupart des enregistrements sont par ailleurs simples.
Chez Hostinger, un domaine en .investments coûte 7,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 131,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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