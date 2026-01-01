Partager des informations de confiance en Pologne avec un domaine .info-pl

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.info-pl

Pourquoi choisir un nom de domaine .info-pl ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .info-pl

Qu'est-ce qu'un domaine .info.pl ?

.info.pl est un domaine fonctionnel de deuxième niveau sous le ccTLD polonais .pl, exploité par NASK. Il est ouvert à l’enregistrement général et souvent utilisé pour des sites d’information à vocation polonaise.

À qui s'adresse un domaine .info.pl ?

Un domaine .info.pl fonctionne bien pour les sites d'information polonais, les portails d'information, les organismes à but non lucratif, les éducateurs et les fournisseurs de services locaux qui veulent une adresse Web claire et crédible pour partager du contenu utile et des mises à jour.

Pourquoi choisir un domaine .info.pl ?

Un domaine .info.pl aide les visiteurs à comprendre rapidement que votre site partage des informations dans un format clair et local. Il favorise la reconnaissance, la confiance et une utilisation cohérente sur les sites Web, les courriels et le marketing à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .info.pl

TLD
.info.pl
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
DNSSEC

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .info.pl

Un domaine .info.pl est un domaine polonais de deuxième niveau sous .pl. Il est couramment utilisé pour les sites d'information, les répertoires et les projets qui veulent une adresse Web claire et descriptive.
Oui. Il fonctionne comme d'autres adresses Web standard dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche. .info.pl est une extension de domaine active sous le registre .pl, elle est donc reconnue comme un domaine valide.
Oui, si vous voulez un nom qui signale une information, une actualité ou un contenu de référence. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres extensions pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que la fin.
Choisissez .info.pl si votre audience est en Pologne ou si vous voulez un nom descriptif qui correspond à un site d'information. Choisissez .com si vous voulez l'extension globale la plus familière ou si le nom .info.pl que vous voulez est déjà pris.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .info.pl. Il n'existe pas de règles d'éligibilité particulières pour les particuliers ou les entreprises.
Les enregistrements doivent suivre les règles standard de nommage des domaines, telles que les caractères autorisés et les limites de longueur. Certains noms peuvent être réservés ou indisponibles, mais il n'y a pas de restrictions d'utilisation spéciales pour cette extension.
Chez Hostinger, un domaine en .info.pl coûte 3,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 14,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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