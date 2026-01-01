Atteindre les acheteurs immobiliers allemands avec un domaine .immobilien

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.immobilien

Pourquoi choisir un nom de domaine .immobilien ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .immobilien

Qu'est-ce qu'un domaine .immobilien?

.immobilien est un domaine générique de premier niveau pour l’immobilier. Il signifie « propriété » en allemand et est couramment utilisé par les agences, les courtiers et les sites liés à l’immobilier sur les marchés germanophones.

À qui s'adresse un domaine en .immobilien ?

Un domaine .immobilien convient parfaitement aux agents immobiliers, aux promoteurs immobiliers, aux courtiers et aux services de location qui veulent une adresse Web claire et spécifique à leur secteur.

Pourquoi choisir un domaine .immobilien ?

Un domaine .immobilien aide les visiteurs à comprendre votre site en un clin d’œil et prend en charge une image de marque claire et agnostique pour les entreprises immobilières. Il peut améliorer la reconnaissance sur les sites Web, les e-mails et le marketing à mesure que votre présence augmente.

Informations de domaine pour .immobilien

TLD
.immobilien
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .immobilien

Un domaine .immobilien est lié au mot allemand pour immobilier. Il est couramment utilisé par les agences immobilières, les courtiers et les propriétaires pour montrer le sujet de leur site web.
Oui. Un domaine .immobilien est un domaine de premier niveau valide avec son propre registre, il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les messageries et les moteurs de recherche. La confiance dépend davantage du site web et de l'entreprise derrière.
Oui, si votre site est axé sur l’immobilier ou les services immobiliers. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres extensions pour le référencement. La pertinence et le contenu comptent donc plus que la fin du domaine.
Choisissez .immobilien si vous voulez un nom clair axé sur l'immobilier et que votre public comprend le terme. Choisissez .com si vous voulez la reconnaissance la plus large ou si votre nom .immobilien préféré n'est pas disponible.
Le domaine .immobilien est ouvert à tous. Vous n’avez pas besoin de vivre dans un certain pays ou de prouver un lien avec l’immobilier.
Oui, les règles normales de nommage de domaine s'appliquent, comme l'utilisation de caractères autorisés et le respect des limites de longueur. Certains noms peuvent également être réservés par le registre et ne peuvent pas être enregistrés.
Chez Hostinger, un domaine en .immobilien coûte 7,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 38,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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