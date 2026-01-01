Aider les patients à trouver les soins dont ils ont besoin avec un domaine .hospital

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.hospital

Pourquoi choisir un nom de domaine .hospital ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .hospital

Qu'est-ce qu'un domaine .hospital ?

.hospital est un domaine générique de premier niveau, initialement destiné aux sites de soins de santé mais maintenant ouvert à l’enregistrement général. Il est souvent utilisé par les hôpitaux, les cliniques et les services de santé.

À qui s'adresse un domaine en .hospital ?

Un domaine .hospital fonctionne bien pour les hôpitaux, les cliniques, les réseaux médicaux et les fournisseurs de soins de santé qui veulent une identité en ligne claire et fiable.

Pourquoi choisir un domaine .hospital ?

Un domaine .hospital aide les visiteurs à comprendre votre site Web instantanément, renforce la confiance grâce à une signalisation claire de l’industrie et facilite la reconnaissance de votre marque. C’est un choix pratique pour les sites Web, les courriels et la croissance à long terme.

Informations de domaine pour .hospital

TLD
.hospital
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

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Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .hospital

Un domaine .hospital signale une connexion à des hôpitaux, des services de santé ou des informations liées à la santé. Il a été créé comme un domaine générique de premier niveau, et aujourd’hui, il est généralement utilisé pour des organisations médicales ou des projets connexes.
Oui. .hospital est un domaine de premier niveau valide avec un accord de registre ICANN, il fonctionne donc dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche comme les autres domaines standard. La confiance dépend toujours du site Web et de son contenu.
Oui, si votre site sert les hôpitaux, les patients ou le public de la santé. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière pour le référencement. La pertinence, la qualité du contenu et la structure du site comptent donc plus que l’extension.
Choisissez .hospital si vous voulez un nom clair et spécifique à un sujet et que la version .com n'est pas disponible. Choisissez .com si vous voulez l'option la plus familière pour un large public ou une entreprise générale.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .hospital. Il n'existe aucune condition d'éligibilité publique qui le limite aux hôpitaux ou aux prestataires de soins de santé.
Oui. Certains noms sont réservés par le Registre, et les règles de domaine standard s'appliquent toujours, comme l'utilisation de seuls caractères autorisés et le respect des limites de longueur. Les noms exactement bloqués peuvent varier selon le registraire et la stratégie de Registre.
Chez Hostinger, un domaine en .hospital coûte 44,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 52,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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