Connectez-vous avec chaque amateur et joueur de hockey possédant un domaine .hockey

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.hockey

Pourquoi choisir un nom de domaine .hockey ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .hockey

Qu'est-ce qu'un domaine .hockey?

.hockey est un domaine générique de premier niveau pour les sites liés au hockey, pas un code de pays. Il n'a pas de limites d'admissibilité connues, il convient donc aux équipes, ligues, fans et entreprises liées au sport.

À qui s'adresse un domaine en .hockey ?

Un domaine .hockey convient parfaitement aux équipes de hockey, aux ligues, aux entraîneurs, aux vendeurs d’équipement et aux sites de fans qui veulent une adresse Web claire et axée sur le sport.

Pourquoi choisir un domaine .hockey ?

Un domaine .hockey permet de rendre l’objectif de votre site Web clair en un coup d’œil, en facilitant la reconnaissance et en renforçant le rappel de votre marque. Il peut également bien fonctionner sur votre site, vos courriels et votre marketing à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .hockey

TLD
.hockey
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
Page « Bientôt disponible » ou lien en bio gratuits
Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .hockey

Un domaine .hockey est une adresse web se terminant par .hockey. Il est couramment utilisé pour les équipes de hockey, les fans, les ligues, les magasins et les événements, et il signale un lien clair avec le sport.
Oui. .hockey est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel. Il fonctionne donc dans les navigateurs, les messageries et les moteurs de recherche comme les autres extensions de domaine standard. La confiance dépend plus de votre site Web et de la configuration de votre messagerie que de la fin elle-même.
Oui, si votre site parle de hockey ou cible un public de hockey. Les moteurs de recherche le traitent de la même façon pour le référencement. La qualité du contenu, la pertinence et la structure du site comptent donc plus que l’extension.
Choisissez .hockey si vous voulez un nom qui correspond clairement à une marque, un événement ou une communauté de hockey. Choisissez .com si vous voulez la reconnaissance la plus large ou si votre public s'attend à l'extension la plus familière.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .hockey. Il est ouvert aux particuliers, aux entreprises, aux clubs et aux organisations sans règles d'éligibilité locales ou sectorielles.
Oui, des règles de domaine standard s’appliquent. Le nom doit utiliser des caractères autorisés et ne peut pas être un terme réservé ou interdit défini par le registre.
Chez Hostinger, un domaine en .hockey coûte 7,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 60,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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