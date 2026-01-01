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.furniture

Pourquoi choisir un nom de domaine .furniture ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .furniture

Qu'est-ce qu'un domaine .meubles ?

.furniture est un domaine générique de premier niveau pour les sites liés à l’ameublement. Il est ouvert à l’enregistrement général et est souvent utilisé par les détaillants, les fabricants et les entreprises du secteur à la recherche d’une adresse Web claire et descriptive.

À qui s'adresse un domaine en .meubles ?

Un domaine .meubles convient parfaitement aux magasins de meubles, aux designers d'intérieur, aux menuisiers et aux marques de décoration qui veulent une adresse Web claire et de niche. Il convient aux catalogues de produits, aux portefeuilles et aux entreprises locales.

Pourquoi choisir un domaine .meubles ?

Un domaine .furniture vous aide à rendre votre site Web plus clair en un coup d’œil, améliorant ainsi la reconnaissance et la confiance. Il fonctionne bien sur le Web, les courriels et le marketing, donnant à votre entreprise une identité en ligne cohérente et pratique à mesure qu’elle se développe.

Informations de domaine pour .furniture

TLD
.furniture
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

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Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .furniture

Un domaine .furniture est une adresse web utilisée par les magasins de meubles, les fabricants, les designers, et les marques d'intérieur. Il signale clairement un accent sur les produits ou services de meubles.
Oui. .furniture est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel. Il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche. La confiance vient du site et de sa sécurité, pas de l'extension seule.
Oui, si votre site concerne des meubles, des intérieurs, ou des services associés. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres TLD pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que l’extension.
Choisissez .furniture si vous voulez un nom qui correspond à votre niche et qui est plus susceptible d'être disponible. Choisissez .com si votre public attend l'extension la plus familière ou si vous voulez une marque plus large.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .meubles. Il est ouvert aux particuliers, aux entreprises et aux organisations sans condition particulière d'éligibilité.
Oui, les règles de domaine standard s'appliquent toujours. Un nom doit utiliser des caractères valides, rester dans les limites de longueur, et éviter les noms réservés ou de marque définis par le registre.
Chez Hostinger, un domaine en .furniture coûte 20,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 105,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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