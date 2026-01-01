Faites-vous découvrir par tous les fans de football ayant un domaine .football

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.football

Pourquoi choisir un nom de domaine .football ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .football

Qu'est-ce qu'un domaine .football ?

.football est un gTLD non sponsorisé pour les sites liés au football, sans éligibilité générale ni restriction géographique. Il est souvent utilisé par les clubs, les ligues, les fans et les entreprises liées au sport.

À qui s'adresse un domaine en .football ?

Un domaine .football convient parfaitement aux clubs, ligues, entraîneurs, communautés de supporters et médias sportifs qui veulent une maison en ligne claire et mémorable. Il convient parfaitement aux sites d’équipe, à la couverture des matchs et aux projets axés sur le football.

Pourquoi choisir un domaine .football ?

Un domaine .football aide les visiteurs à comprendre rapidement votre site et facilite la mémorisation de votre marque. Il prend en charge une utilisation claire du site Web, des e-mails et du marketing, tout en donnant à votre présence en ligne une identité simple et cohérente au fur et à mesure de sa croissance.

Informations de domaine pour .football

TLD
.football
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
3 ans
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .football

Un domaine .football est une adresse web axée sur le sport. Il est couramment utilisé par les clubs, les ligues, les fans, les entraîneurs et les entreprises liés au football, plutôt que pour les sites web généraux.
Oui. .football est un domaine générique de premier niveau valide, et des registres comme Identity Digital gèrent les TLD selon les règles de l'ICANN. Il fonctionne dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche comme d'autres terminaisons de domaine standard.
Oui, si votre site parle de football ou si votre public s’attend à un nom lié au sport. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres extensions. La pertinence et le contenu comptent donc plus que la fin.
Choisissez .football si vous voulez un nom clair et spécifique à un sujet et la version .com est prise. Choisissez .com si vous voulez l'extension la plus familière pour un large public ou une marque généraliste.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .football. Il est ouvert aux particuliers, aux entreprises et aux organisations, sans condition particulière d'adhésion ou de résidence.
Oui, les règles de domaine standard s'appliquent. Le nom doit utiliser des caractères autorisés, rester dans les limites de longueur et ne peut pas être un nom réservé ou déjà enregistré. Certains termes de marque déposée peuvent également être bloqués.
Chez Hostinger, un domaine en .football coûte 11,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 27,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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