Attirer plus de commandes locales avec un domaine .florist

33,99/an7,99/1re année
Économisez 76 %
Pour la première année
.florist

Pourquoi choisir un nom de domaine .florist ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .florist

Qu'est-ce qu'un domaine .florist?

.florist est un domaine générique de premier niveau pour les magasins de fleurs et les entreprises florales. Il est ouvert à tous, sans limite d’éligibilité particulière, et est couramment utilisé pour les sites Web de fleuristes.

À qui s'adresse un domaine en .florist ?

Un domaine .florist fonctionne bien pour les magasins de fleurs, les fleuristes de mariage, les organisateurs d'événements et les services de livraison de bouquets qui veulent une identité en ligne claire et mémorable. Il convient aux entreprises locales, aux promotions saisonnières et aux marques florales en expansion.

Pourquoi choisir un domaine .florist ?

Un domaine .florist aide les visiteurs à comprendre votre site en un clin d’œil et facilite la mémorisation de votre marque. Il prend en charge les adresses Web claires et l’utilisation des e-mails, aidant votre entreprise à paraître organisée et crédible à mesure qu’elle se développe.

Informations de domaine pour .florist

TLD
.florist
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
Page « Bientôt disponible » ou lien en bio gratuits
Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher

Explorez d'autres extensions de nom de domaine

.fr

Le choix évident en France

10,99 €0,01/1re annéeVérifier la disponibilité

.com

Le nom de domaine le plus populaire au monde

16,99 €0,01/1re annéeVérifier la disponibilité

.online

Votre entreprise, accessible à tout moment

33,99 €0,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.io

Le choix des startups

65,99 €27,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.icu

Avec .icu, montrez que vos clients sont au cœur de votre ac...

14,99 €1,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.xyz

Moderne, créatif, flexible

18,99 €1,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.pro

Montrez votre savoir-faire au monde

29,99 €2,99/1re annéeVérifier la disponibilité

.cloud

L'infrastructure des entreprises modernes

24,99 €1,99/1re annéeVérifier la disponibilité

FAQ sur le nom de domaine .florist

Un domaine .florist est une adresse web se terminant pour les fleuristes, les magasins de fleurs et les entreprises connexes. Aujourd’hui, il est couramment utilisé pour montrer de quoi parle un site en un coup d’œil.
Oui. .florist est un domaine de premier niveau valide et fonctionne normalement dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche. Il est géré via un registre officiel, ce qui permet de garder l'extension fiable.
Oui, si votre site parle de fleurs, de design floral, ou d’une entreprise de fleurs. Les moteurs de recherche le traitent également pour le référencement. Votre contenu et votre pertinence comptent donc plus que l’extension.
Choisissez .florist si vous voulez un nom qui correspond clairement à une entreprise axée sur les fleurs et qu'un .com approprié n'est pas disponible. Choisissez .com si votre public s'attend à un domaine familier et à large utilisation.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .florist. Il s'agit d'une extension ouverte, il n'y a donc pas de conditions d'éligibilité particulières pour les particuliers ou les entreprises.
Oui, des règles de nommage de domaine standard s'appliquent. Votre nom doit utiliser des caractères autorisés, respecter les limites de longueur et éviter les noms réservés ou invalides définis par le Registre.
Chez Hostinger, un domaine en .florist coûte 7,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 33,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.