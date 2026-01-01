Aidez chaque voyageur à trouver son prochain voyage avec un domaine .flights

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.flights

Pourquoi choisir un nom de domaine .flights ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .flights

Qu'est-ce qu'un domaine .flights ?

.flights est un TLD générique pour l'aviation et les sites de voyage, souvent utilisé par les compagnies aériennes, les services de réservation et le contenu de voyage. Il est généralement ouvert à l'enregistrement, sans restriction majeure d'éligibilité.

À qui s'adresse un domaine en .flights ?

Un domaine .flights convient parfaitement aux compagnies aériennes, agences de voyages, plateformes de réservation et comparateurs de vols qui souhaitent une adresse web claire et spécifique à leur secteur d'activité. Il convient aux services axés sur la planification de voyages, les réservations et les informations sur les itinéraires.

Pourquoi choisir un domaine .flights ?

Un domaine .flights permet de rendre votre site Web clair en un coup d’œil, en aidant les visiteurs à reconnaître votre marque plus rapidement et à s’en souvenir plus facilement. Il soutient également une identité professionnelle cohérente sur votre site, vos courriels et votre marketing au fur et à mesure de votre croissance.

Informations de domaine pour .flights

TLD
.flights
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
Page « Bientôt disponible » ou lien en bio gratuits
Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .flights

Un domaine en .flights signale une connexion aux voyages aériens, aux services aériens ou à la planification de voyages. Il a été créé en tant que domaine générique de premier niveau. Aujourd’hui, il est couramment utilisé pour les marques et contenus liés à l’aviation.
Oui. .flights est un domaine de premier niveau valide avec un accord de registre officiel de l'ICANN. Il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les messageries et les moteurs de recherche. Sa confiance dépend plus du propriétaire du site que de l'extension elle-même.
Oui, si votre site concerne les vols, les voyages ou l’aviation. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres TLD pour le référencement. La pertinence du contenu et la qualité du site comptent donc plus que l’extension.
Choisissez .flights si vous voulez un nom qui correspond clairement à une compagnie aérienne, une réservation ou un site axé sur le voyage. Choisissez .com si vous voulez la plus grande familiarité ou si votre public peut s'attendre à une adresse .com en premier.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .flights. Il s'agit d'un TLD ouvert, vous n'avez donc pas besoin d'appartenir à une industrie ou à un groupe spécifique.
Oui, les règles de domaine standard s'appliquent toujours. Certains noms sont réservés ou bloqués par le registre, et le nom choisi doit suivre les règles de nommage DNS normales.
Chez Hostinger, un domaine en .flights coûte 30,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 59,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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