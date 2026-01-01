Développez votre activité de domaine avec un domaine .domains

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.domains

Pourquoi choisir un nom de domaine .domains ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .domains

Qu'est-ce qu'un domaine .domains?

Domaine générique de premier niveau pour les sites Web liés aux noms de domaine et aux services de registre; ouvert à l'enregistrement général et couramment utilisé par les entreprises ou les projets axés sur l'industrie des domaines. ([iana.org](https://www.iana.org/domains/root/db/domains.html?utm_source=openai))

À qui s'adresse un domaine en .domains ?

Un domaine .domains fonctionne bien pour les bureaux d'enregistrement, les places de marché de domaines, les fournisseurs d'hébergement et les agences numériques qui veulent une adresse Web claire et axée sur l'industrie pour gérer, acheter ou vendre des domaines.

Pourquoi choisir un domaine .domains ?

Un domaine .domains aide les visiteurs à comprendre votre site Web instantanément et facilite la reconnaissance de votre marque. C’est un choix pratique pour les sites Web, l’e-mail et le marketing. Il favorise une communication claire à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .domains

TLD
.domains
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
Page « Bientôt disponible » ou lien en bio gratuits
Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher

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FAQ sur le nom de domaine .domains

Un domaine .domains est une adresse web générique utilisée pour les sites et services liés au domaine. Aujourd'hui, il signale généralement un accent sur les noms de domaine, l'enregistrement ou l'identité web.
Oui. .domains est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel, il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche. La confiance dépend plus du site que de la fin.
Oui, si votre site concerne les domaines, l’hébergement ou l’identité en ligne. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres TLD pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que l’extension.
Choisissez .domains si vous voulez un nom qui correspond clairement à votre sujet et qu'un .com est indisponible. Choisissez .com si votre public s'attend à l'extension la plus familière ou si vous voulez une utilisation générale plus large.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .domains. C'est un TLD ouvert, il n'y a donc pas de conditions particulières de résidence, d'activité ou d'industrie.
Oui, les règles de base du domaine s'appliquent toujours. Le nom doit utiliser des caractères autorisés, respecter les limites de longueur et éviter les termes réservés ou bloqués définis par le Registre.
Chez Hostinger, un domaine en .domains coûte 11,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 46,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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